Michelle Obama: Americanii sunt pregatiti pentru o femeie presedinte

Sotia liderului de la Casa Alba, Michelle Obama, a declarat recent ca SUA sunt pregatite pentru o femeie presedinte, insa intrebata fiind daca crede ca fostul secretar de stat Hillary Clinton va castiga alegerile din 2016, a tacut.

"Nu a anuntat nimic inca, asa ca nu am sa i-o iau inainte", a declarat prima doamna a SUA intr-un interviu pentru Parade, citat de Wall Street Journal.

Speculatiile legate de alegerile din 2016 au inceput deja, iar sotia fostului presedinte american Bill Clinton este considerata castigatoare. Suporterii acesteia deja au inceput sa stranga bani pentru cazul in care aceasta va intra in cursa.

Speculatiile sut fondate si de faptul ca Hillary Clinton a luat pranzul, luna trecuta, cu presedintele Barack Obama si un mic dejun in compania vice-presedintelui Joe Biden.

Desi Casa Alba a transmis ca italnirile au fost pur si simplu prilej de a socializa, Biden a dat de inteles ca ar putea participa la prezidentialele din 2016. Nu se stie daca el si Hillary Clinton vor candida unul impotriva celuilalt, mai ales avand in vedere faptul ca cei doi au lucrat impreuna.

Ads

Un alt episod care i-a avut ca protagonisti pe Barack Obama si pe Hillary Clinton, care de asemeni a trimis cu gandul la apropiatele prezidentiale si la o posibila candidatura a sotiei lui Bill Clinton, a avut loc la inceputul anului, cand aceasta a acordat un interviu impreuna cu liderul de la Casa Alba.

Hillary, interviu comun cu Obama: Pregatiri pentru predarea stafetei prezidentiale in 2016?

In interviul difuzat de postul de televiziune CBS News, temele principale au fost prietenia dintre cei doi si realizarile americane in materie de politica externa din ultimii patru ani.

Obama a declarat ca si-a dorit o ocazie sa-i multumeasca public doamnei Clinton, iar totul a parut ca si cum Hillary ar fi obtinut deja sustinerea lui Obama pentru un mandat la Casa Alba in 2016.

Ads

Atunci cand realizatorul emisiunii, Steve Kroft, a punctat acest lucru evident, presedintele a ras si a sugerat ca jurnalistii sunt ridicoli atunci cand insista pe posibilitatea ca Hillary sa candideze la Presedintie.

Pe de alta parte, atunci cand Clinton a fost intrebata daca se pregateste pentru cea mai importanta functie din lume, raspunsul sau a fost suficient de ambiguu pentru a da nastere speculatiilor.

"Presedintele si cu mine suntem preocupati de viitorul tarii si nu cred ca putem face predictii despre ce se va intampla maine sau anul viitor", a raspuns Hillary Clinton intrebarii legate de posibila sa candidatura la Casa Alba.

Sondajele o dau castigatoare

Un sondaj din martie 2013, fara a fi singurul de acest gen, arata ca fostul secretar american de stat Hillary Clinton bate orice posibil candidat al partidului republican la alegerile prezidentiale din SUA in 2016, inclusiv pe guvernatorul de New Jersey, Chris Christie.

Hillary Clinton bate orice candidat al republicanilor la prezidentialele din 2016

"Fostul secretar de Stat Hillary Clinton incepe o campanie prezidentiala in 2016 cu avantaje enorme. Este de departe cea mai cunoscuta si se afla de peste 20 de ani pe scena publica, ceea ce ii permite sa creeze o impresie favorabila poporului american. Insa nu a contat cu nimic faptul ca a stat bine in sondaje in 2006, inainte de alegerile din 2008, cand s-a infruntat cu relativ necunoscutul Barack Obama", declara, in urma cu cateva luni, un reprezentand al Institutului de Sondaj al Universitatii Quinnipiac.

Ads