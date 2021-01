Un influencer pro-Trump a fost arestat pentru ca a indus in eroare votantii lui Hillary Clinton in 2016

Douglass Mackey, aka far-right influencer "Ricky Vaughn," has been charged in Brooklyn Fed with 2016 election interference, with a scheme to limit black turnout.



The complaint cites this meme and BuzzFeed story. https://t.co/gN6AzrfSVW



Story soon @LambeJerry, @LawCrimeNews. pic.twitter.com/Z7Var5tXgU- Adam Klasfeld (@KlasfeldReports) January 27, 2021

Potrivit actului inculparii, facut public miercuri, Douglass Mackey, in varsta de 31 de ani, mai cunoscut sub pseudonimul Ricky Vaughn, a postat pe Twitter o serie de mesaje in saptamanile dinaintea alegerilor prezidentiale de la 8 noiembrie 2016 prin care incuraja mii de alegatori ai lui Hillary Clinton sa-si trimita votul printr-un simplu SMS - facandu-i sa creada ca votul le va fi inregistrat si ca nu era nevoie sa mearga la vot personal.In plangere, Hillary Clinton si Donald Trump nu sunt numiti in mod direct.Insa mesajele lui Mackey si ale prietenilor sai, citate in document, nu lasa nicio indoiala cu privire la alegatorii pe care voiau sa-i insele, folosind epitete insultatoare la adresa democratilor.Ideea pare sa le fi venit din campania britanica in vederea referendumului Brexitului din iunie 2016. Un sustinator al lui Donald Trump a relevat un mesaj inselator care-i indemna pe sustinatorii ramanerii Regatului Unit in Uniunea Europeana (UE) sa trimita un SMS in loc sa se prezinte la vot in mod personal la referendum.In plangere nu se precizeaza cate persoane au ratat din aceasta cauza ocazia de a vota cu Hillary Clinton.Insa societatea de telecomunicatii care detinea numarul dat de catre Mackey in vederea trimiterii SMS-urilor - iVisionMobile - a inregistrat "cel putin 4.900 de SMS-uri de la numere unice" care au dat curs acestui fals consemn de vot, se arata in plangere.In pofida faptului ca a fost interzis in doua randuri pe Twitter, Douglass Mackey a reusit de fiecare data sa revina cu un nou cont, se arata in documentul judiciar.Cu un numar de 58.000 de abonati la inceputul lui 2016, el se clasa pe locul 107 intre "influentatorii" in alegeri, inaintea postului de televiziune NBC News sau prezentatorului Stephen Colbert, potrivit Media Lab de la MIT, citat de FBI Arestat miercuri, in Florida, Douglass Mackey risca pana la zece ani de inchisoare, in cazul in care este condamnat.