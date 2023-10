Hillary Clinton, mesaj tranșant: ”Oamenii care îndeamnă la un armistiţiu nu înţeleg Hamasul”

”Oamenii care îndeamnă la un armistiţiu nu înţeleg Hamasul”, avertizează Hillary Clinton

Fostul secretar de Stat american Hillary Clinton consideră că cei care îndeamnă la un armistiţiu nu înţeleg ce înseamnă Hamas, scrie The Jerusalem Post.

Hillary Clinton explains why calling for ceasefire is misguided:

"People who are calling for a ceasefire now do not understand Hamas, that is not possible. It would be such a gift to Hamas because they would spend whatever time there was a ceasefire in effect rebuilding their… pic.twitter.com/3hBfk71KtI