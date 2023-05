Hillary Clinton dezvăluiri despre întâlnirile private cu Putin. Cum s-a amestecat în alegerile din SUA și le-a fraudat pe cele din Rusia

Într-un amplu interviu acordat Financial Times Weekend Festival, Hillary Clinton, fostul Secretar de Stat american în timpul mandatului lui Barack Obama, a vorbit despre momentele tensionate avute în relațiile cu Vladimir Putin. Clinton a spus că președintele rus a fost ”extrem de nemulțumit” de ea, când a criticat alegerile trucate din Rusia din 2011.

Putin a acuzat-o anterior pe Clinton pentru că ar fi provocat proteste la Moscova în legătură cu alegerile din 2011. Clinton a mai susținut că Putin a intervenit în alegerile din SUA din 2020 din cauza incidentului din 2011 de la Moscova, potrivit IB Times.

Hillary Clinton, care a servit ca diplomat de top al Americii sub administrația Obama, a declarat că președintele rus Vladimir Putin a devenit „extrem de nemulțumit” de ea după ce a promovat democrația pentru poporul rus în 2011.

Într-un interviu amplu la FT Weekend Festival, Clinton a spus că Putin a devenit nemulțumit de ea când a emis o declarație în care a criticat aspru alegerile din Rusia din 2011 pentru că au fost fraudate.

„A fost extrem de nemulțumit de mine de mai multe ori, dar cea mai dramatică a fost în toamna lui 2011. Au avut alegeri — alegeri în Dumă și alegeri locale — toate au fost trucate. Au fost trucate într-un mod atât de flagrant încât a fost un mesaj pentru poporul rus. Am avut videoclipuri cu oameni care aruncau buletinele de vot", a spus ea în timpul interviului de duminică.

"Ca Secretar de Stat, am dat o declarație în favoarea democrației. Am spus că poporul rus merită să-și poată alege proprii lideri. Merită alegeri libere și corecte și nu asta am văzut în Rusia", a adăugat Clinton.

Înainte de declarația ei, zeci de mii de ruși s-au revărsat deja pe străzile din Moscova pentru a protesta împotriva alegerilor, unii susținând că Putin este un „hoț”. Liderul rus a dat însă vina pe Clinton pentru proteste, adăugând că ea a dat „un semnal” manifestanților pentru a-i submina autoritatea.

"M-am uitat la prima reacție a partenerilor noștri din SUA. Primul lucru pe care l-a făcut secretara de stat a fost să spună că nu sunt onești și nu sunt corecți, dar nici măcar nu primise încă materialul de la observatori", a spus Putin. "Ea a dat tonul unor actori din țara noastră și le-a dat un semnal. Au auzit semnalul și, cu sprijinul Departamentului de Stat al SUA, au început munca activă".

În timpul interviului, Clinton a susținut că incidentul din 2011 din Rusia l-a determinat pe Putin să se amestece în alegerile prezidențiale din 2016 din Statele Unite, unde liderul rus a găsit ceea ce a numit un „partener binevoitor”, la fostul președinte Donald Trump.

Clinton a făcut mai multe comentarii despre Putin în ultimii ani. În timpul interviului, ea l-a numit pe liderul rus un „narcisist complicat, mesianic”. În iunie anul trecut, Clinton a spus că Putin a fost „foarte sexist” față de ea în mai multe interacțiuni private.