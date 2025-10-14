Afacerea Clinton si serverul privat: Serviciile secrete cenzureaza mailuri top secret

Sambata, 30 Ianuarie 2016, ora 09:32
3727 citiri
Afacerea Clinton si serverul privat: Serviciile secrete cenzureaza mailuri top secret
Foto: Facebook/Hillary Clinton

Secretarul de Stat american, John Kerry, a declarat, vineri, ca nu poate face comentarii cu privire la seriile de mailuri private ale predecesorului sau, Hillary Clinton, adaugand ca ele au fost oprite de la publicare la cererea serviciilor de informatii din Statele Unite.

"Nu pot vorbi despre nimic specific in ceea ce priveste aspectele tehnice, continutul... pentru ca nu este treaba noastra", a declarat Kerry intr-o conferinta de presa, in Canada, relateaza Reuters.

"Noi nu stim nimic despre asta, se afla in alte maini", a adaugat el.

Departamentul de Stat american a anuntat ca nu va publica mai multe mailuri stocate pe un server privat al lui Hillary Clinton pe vremea cand era sefa a diplomatiei, la originea unei furtuni politice in Statele Unite, deoarece continutul lor este "top secret", noteaza France Presse, pe de alta parte.

Clasificarea acestor documente "va fi actualizata la cererea serviciilor de informatii, deoarece ele contin o categorie de informatii top secret", a explicat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, John Kirby, in briefing-ul de presa cotidian.

Aceasta decizie s-ar putea rasfrange asupra campaniei fostului ministru, care aspira la Casa Alba, cu trei zile inaintea primelor voturi din cadrul alegerilor primare in statul Iowa (centru).

Departamentul de Stat urmeaza sa publice o noua serie de 1.000 de pagini din aceste mailuri trimise si primite pe un server privat de catre candidatul democrat, cand era sef al diplomatiei, dar "se opune publicarii a sapte serii de mailuri provenind din 22 de documente, reprezentand in total 37 de pagini", potrivit purtatorului de cuvant John Kirby.

Aceasta afacere este la originea unei furtuni politice in Statele Unite, subiectul fiind un unghi de atac preferat de adversarii republicani ai dnei Clinton, care nu accepta ca a utilizat o mesagerie privata in scopuri profesionale, o practica interzisa in mod normal de regulile administratiei si care ar putea compromite secrete de stat.

