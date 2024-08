Hillary Clinton, primita cu masini-capcana in Pakistan: 90 de morti

Cel putin 90 de persoane si-au pierdut viata si peste 100 au fost ranite, miercuri, de explozia unei masini-capcana in orasul pakistanez Peshawar.

Explozia s-a produs la doar cateva ore de la sosirea secretarului de stat american Hillary Clinton in Pakistan, aflata intr-o vizita oficiala ce are ca sop imbunatatirea relatiilor cu Islamabadul si sprijinirea eforturilor de lupta impotriva militantilor islamisti, transmite Reuters.

Atacul cu bomba a avut loc intr-o piata aglomerata din zona veche a orasului Peshawar, provocand un incendiu de proportii ce a cuprins mai multe cladiri.

Cel putin 30 de morti si 50 de raniti au ajuns initial la cel mai mare spital din oras, insa ultimul bilant al autoritatilor arata ca 90 de persoane si-au pierdut viata in urma exploziei si a incendiului ce a urmat.

Aproximativ 200 de persoane si-au pierdut viata in luna octombrie in urma atentatelor teroriste numai in orasul Peshawar, ridicand semne de intrebare serioase asupra succesului ofensivei de amploare declansate de armata pakistaneza impotriva militantilor.

