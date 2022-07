Lideri de opinie pro-ruși cu sute de mii de urmăritori pe canale precum Telegram se arată în premieră pesimiști față de posibilitatea că liderii la Moscova să iasă cu fața curată după ce Ucraina a început să folosească armamentul modern furnizat de Occident.

Istoricul militar Chris Owen citează pe Twitter o postare pe Telegram a unui consultat politic pro-rus care se autointitulează Dimitriev. Contul acestuia este urmărit de peste 100.000 de oameni, iar autorul postează des analize pro-Moscova referitoare la războiul din Ucraina.

Una dintre acestea vizează efectul M142 HIMARS (sistem de rachete de artilerie de mare mobilitate) asupra desfășurării conflictului din Ucraina.

"Ce învățăm din primele săptămâni de utilizare a HIMARS în Ucraina? Faptul că nu se va mai putea ieși din război cu fața curată. Au existat opțiuni că acest lucru să devină posibil, dar în martie, aprilie, mai. Ca de exemplu, să luăm Donețk, Lugansk, sudul și să câștigăm avantaj terestru timp de câțiva ani, până la un nou război. Acești ani trebuia folosiți pentru a crea noi structuri militare. Dar nu, nu vom avea această opțiune. Rachetele vor zbura peste linia de demarcație până în adâncime și, de asemenea, de cealaltă parte a graniței. Ucraina va deveni poligon de artilerie și va fi distrusă în anii de confruntare, partea de vest a Rusiei fiind și ea atacată. Nu există forțe care să împingă frontul spre vest, chiar dacă acolo sunt trimiși un milion de alți soldați mobilizați. În Donbas, forțele armate ale Federației Ruse au reușit să-și creeze un avantaj ofensiv local, iar comandamentul a presupus că acum va fi posibil să deplaseze încet granița spre vest oraș cu oraș.

Încerc să înțeleg ce poate opri scenariul negativ al dezvoltării situației: Ucraina devine un câmp de război cu rachete, iar Rusia este blocată în pierderi și probleme socio-economice ulterioare. Nu mă pot gândi la nicio variantă alternativă. Sincer să fiu, nu văd o soluție militară. Singurul lucru care îi poate reduce intensitatea este un fel de criză globală, cu crize în fiecare țară din lume, care va împinge cauzele războiului, foarte abstracte, în plan secund", consideră comentatorul Dimitriev.

The arrival of HIMARS in Ukraine seems to be causing a real outbreak of despondency among Russian commentators on Telegram. This one is from commentator Dmitryev, who has around 100K followers. @mdmitri91 @RALee85 https://t.co/oZqcCRYf3f