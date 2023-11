Comoară din vremea lui Hitler, descoperire rară: Aur american și rusesc ”un vis devenit realitate”

Bogățiile furate de armata nazistă a lui Adolf Hitler de pe întreg teritoriul Europei au rămas, de multe ori, pierdute în istorie. Acum, o descoperire rară, neobișnuită, a fost făcută de niște pasionați, într-o pădure din apropiere de Szczecin, în Polonia. Echipa a reușit să găsească o adevărată comoară de aur, alcătuită din monede americane și rusești.

Un tezaur din aur a fost descoperit de o Asociație de căutători din Szczecin, care porniseră la descoperirea unor relicve ascunse de naziști în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, potrivit Heritage Daily.

La Szczec a avut loc o bătălie importantă din război, între armata roșie sovietică și trupele naziste ale lui Adolf Hitler.

Înainte de izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, Wehrmacht-ul a făcut din Stettin sediul Wehrkreis II, care controla unitățile militare din Mecklenburg și Pomerania. La acea vreme, mai puțin de 1% din locuitorii orașului erau polonezi, care au devenit marginalizați și persecutați de regimul nazist în ascensiune în Germania.

În 1944, raidurile aeriene aliate și luptele intense dintre Wehrmacht și forțele sovietice au dus la distrugerea a 65% din structurile din Stettin, inclusiv distrugerea aproape totală a centrului orașului, a portului și a industriilor locale. Orașul a fost în cele din urmă capturat de forțele sovietice în 1945, ceea ce a determinat ca majoritatea locuitorilor rămași să-și abandoneze casele.

Potrivit unui anunț de presă al PAP, detectorii de la Asociația Grupului de Căutare din Szczecin au găsit 70 de monede depuse într-o cutie de metal puternic corodata îngropate la o adâncime de aproximativ 15 până la 20 cm. Descoperirea totală a fost estimată la 100.000 de zloți, adică peste 24.000 de dolari SUA, pe baza ratelor de conversie actuale.

Un studiu preliminar al monedelor a identificat deja un vultur dublu Liberty Head, cunoscut și sub numele de vultur dublu Coronet, care este o piesă de aur americană de douăzeci de dolari, proiectată de gravatorul șef al Monetăriei Statelor Unite, James B. Longacre. Moneda are motto-ul „In God We Trust”, care este un tip III care a circulat între 1877 și 1907.

De asemenea, sunt identificate monede de aur de zece dolari cu capul indian vultur, datate în 1912, care au fost proiectate de Augustus Saint-Gaudens și au circulat între 1907 și 1933.

Łukasz Istelski de la Szczecin Search Group Association, a declarat: „Acesta este un vis devenit realitate pentru fiecare detectorist. Nu este doar o comoară materială, ci mai presus de toate o mare descoperire.” Istelski a remarcat că monedele ar fi putut fi legate de activități de război și depuse pentru siguranță, dar originea lor este cu adevărat un mister.

