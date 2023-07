Prima înregistrare cu japonezul care a cheltuit 13.000 de euro să se transforme în câine VIDEO

Un japonez, supranumit ”Toco”, a publicat primul său videoclip pe YouTube după ce a plătit 13.000 de euro pentru a se deghiza într-un câine Border Collie.

Toco este numele profilului său pe Twitter - şi singura identitate cunoscută.

A man named Toco from Japan spent 2 million Yen to transform himself.

He became a dog with a custom-made collie costume.

Toco's dream of becoming an animal started since he was a kid. He conceals his face to hide his alter ego.

