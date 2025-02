Trudeau, mesaj războinic pentru Trump după victoria Canadei la hochei în faţa SUA: „Nu ne puteţi lua ţara”

Echipa Canadei a învins Statele Unite cu 3-2, la Boston, în finala „4 Nations Face-Off", încheind astfel un turneu de hochei pe gheaţă plin de tensiune politică, relatează Reuters.

Connor McDavid a marcat golul victoriei, după ce Jordan Binnington, portarul canadian mult criticat, a avut câteva intervenţii decisive.

Acţiunea tensionată de pe gheaţă a reflectat tensiunile geopolitice care au izbucnit în America de Nord de când preşedintele american Donald Trump a preluat funcția luna trecută.

Trump, care a vorbit deschis despre dorinţa sa de a asimila vecinul nordic al Americii drept "al 51-lea stat" şi a ameninţat cu tarife uriaşe pentru importurile canadiene, a sunat echipa americană pentru a-şi oferi sprijinul înainte de competiţie.

Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a ripostat după meci. „Nu ne puteţi lua ţara - şi nu ne puteţi lua jocul”, a postat el pe reţelele sociale.

