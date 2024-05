Țara în care holera face ravagii. Infecția, răspândită de apa contaminată după inundațiile care au luat deja sute de vieți

Organizația Națiunilor Unite şi-a exprimat miercuri, 8 mai, îngrijorarea după semnalarea a zeci de cazuri de holeră în Kenya, ţară devastată, de mai multe săptămâni, de ploi intense şi inundaţii distrugătoare, relatează AFP.

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), 44 de cazuri de holeră au fost înregistrate în comitatul Tana River, o regiune situată în estul Kenyei, una dintre cel mai dur afectate de inundaţii.

"Cred că, între Guvern şi partenerii naţionali şi internaţionali, vom fi în măsură să oprim boala", declară într-un interviu acordat postului Citizen TV coordonatorul rezident al ONU în Kenya, Stephen Jackson.

"Am îndiguit deja holera în trecut, însă este vorba despre o îngrijorare importantă", a adăugat el.

Holera este o infecţie acută care se răspândeşte prin intermediul alimentelor şi apei contaminate şi care provoacă în general o diaree gravă, vomă şi crampe musculare.

Ea poate fi extrem de periculoasă în cazul copiilor mici.

Inundaţiile s-au soldat în Kenya cu 238 de morţi, iar 75 de persoane date în continuare dispărute, potrivit ultimelor date publicate de presa locală.

Peste 200.000 de persoane au fost evacuate.

Începerea şcolii, prevăzută la 19 aprilie, după trei săptămâni de vacanţă şi amânată în două rânduri din cauza inundaţiilor, a avut loc luni, 6 mai, a anunţat miercuri, 8 mai, preşedintele William Ruto.

Peste 400 de persoane au murit în întreaga Africă de Est în timpul sezonului ploilor, intensificat în acest an de un episod al fenomenului climatic El Nino, care a început la jumătatea lui 2023.

The United Nations (UN) has raised alarm over the outbreak of cholera in Kenya.

The disease followed the flooding that rocked the East African country.#UN #cholera #Kenya #RadioNigeria https://t.co/LAgBWi1WCD pic.twitter.com/f5cyltlYuB