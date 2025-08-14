Țara lovită puternic de holeră. Din iulie 2024 au fost raportate 100.000 de cazuri, iar 40 de persoane mor în fiecare săptămână

40 de morți pe săptămâna au fost înregistrați în Sudan FOTO Pixabay

În mijlocul celui mai grav conflict umanitar din lume, Sudanul se confruntă și cu o epidemie devastatoare de holeră, care lovește puternic regiunea Darfur: în doar o săptămână, peste 40 de oameni au murit, iar mii au fost infectați, în timp ce războiul și sezonul ploilor îngreunează livrarea ajutorului vital.

Cel puțin 40 de decese cauzate de holeră au fost înregistrate într-o săptămână în regiunea Darfur, din vestul Sudanului, aflat în război, a raportat joi organizația Medici fără Frontiere (MSF). „Pe lângă un război generalizat, sudanezii se confruntă în prezent cu cea mai gravă epidemie de holeră pe care țara a cunoscut-o de ani de zile", a subliniat MSF.

„Doar în regiunea Darfur, echipele MSF au tratat peste 2.300 de pacienți și au înregistrat 40 de decese săptămâna trecută din cauza holerei", a adăugat organizația.

Această boală diareică gravă, transmisă prin apă și alimente contaminate, poate ucide în câteva ore dacă nu este tratată.

Din iulie 2024, circa 100.000 de cazuri de holeră au fost raportate în întreaga țară, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), boala răspândindu-se „în toate statele sudaneze". Ajuns în al treilea an, războiul, care a ucis zeci de mii de persoane și a strămutat alte câteva milioane, a provocat ceea ce ONU descrie drept „cea mai gravă criză umanitară din lume".

Într-o țară în care luptele blochează principalele căi de acces și paralizează logistica, livrarea ajutorului umanitar devine aproape imposibilă. Convoaiele sunt oprite, iar rezervele se epuizează.

Sezonul ploilor, care se intensifică în august, ar putea agrava criza sanitară.

