Dramă pentru jucătorul de top: a ieșit plângând de pe teren

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 15:36
95 citiri
Holger Rune FOTO X The Tennis Letter

Holger Rune, numărul 11 mondial, a suferit o accidentare gravă în semifinala Nordic Open de la Stockholm și a fost nevoit să se retragă în lacrimi, fiind ajutat să părăsească terenul. Danezul a confirmat ulterior că tendonul lui Ahile este rupt complet și că va fi operat săptămâna viitoare, ceea ce îi compromite aproape sigur finalul de sezon.

Rune conducea cu 6-4, 2-2 și avea minge de break împotriva francezului Ugo Humbert atunci când, după un forehand executat în cross, s-a prăbușit aproape imediat, acuzând dureri la piciorul stâng. Cu glezna deja bandajată încă de la startul meciului, jucătorul a șchiopătat spre bancă, unde a izbucnit în lacrimi în timp ce era consultat de fizioterapeutul ATP. Partida a fost întreruptă definitiv după intervenția medicilor.

Accidentarea a avut loc în contextul în care Rune câștigase toate cele cinci întâlniri precedente cu Humbert. Conform ATP, motivul retragerii a fost o problemă la zona tendonului lui Ahile, însă presa daneză (Ekstra Bladet, TV 2 Sport) a relatat că verdictul ar fi o ruptură completă, cu o perioadă de recuperare estimată la până la șase luni. Mama jucătorului, Aneke Rune, a confirmat că operația este inevitabilă.

La scurt timp după abandon, Rune a transmis un mesaj emoționant fanilor:

„Va trece ceva timp până când voi putea să revin pe teren. Am trăit o bucurie enormă la Stockholm și e greu de suportat gândul că nu voi mai simți această energie pentru mult timp. Tendonul lui Ahile este rupt complet în partea proximală, ceea ce înseamnă că voi fi operat săptămâna viitoare, apoi urmează recuperarea. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Fără voi, nimic nu ar fi la fel. Ne vedem cât de curând posibil”.

Pentru danez, accidentarea vine într-un moment crucial al sezonului: era pe locul 12 în Race to Turin și spera să mai reducă din diferența față de Lorenzo Musetti, ocupantul poziției 8 – ultima care duce la Turneul Campionilor. Acum, șansele sale de calificare au devenit practic inexistente.

În urma retragerii lui Rune, Ugo Humbert a avansat în finală, prima pentru el după titlul cucerit la Marsilia în februarie.

