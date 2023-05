Ruud și Rune, norvegianul și danezul din ATP care se detestă: cei doi vor juca în semifinale la Roma

Norvegianul Casper Ruud, locul 4 ATP, s-a calificat, miercuri, în semifinalele turneului de categorie ATP Masters 1000 de la Roma.

Ruud a trecut în sferturi de argentinianul Francisco Cerundolo, numărul 31 mondial, scor 7-6 (5), 6-4, în două ore şi cinci minute.

În semifinale, Casper Ruud îl va întâlni pe danezul Holger Rune, locul 7 ATP, care l-a eliminat pe Novak Djokovici (6-2, 4-6, 6-2).

Ruud și Rune, un norvegian și un danez cu nume asemănătoare, ar putea fi prieteni, ținând cont de faptul că sunt doi tineri scandinavi care au aceleași obiective și împărtășesc aceeași pasiune. Dar nu e cazul.

Totul a erupt după sfertul de finală de anul trecut de la Roland Garros. Au fost multe clinciuri verbale, iar la final a existat o strângere de mână glacială.

După meci, Rune l-a acuzat pe Ruud că a venit în vestiar și i-a strigat în față: YESSSSS! "O minciună", a ripostat Ruud. "Holger trebuie să se maturizeze", a continuat norvegianul.

În dispută au intervenit apoi părinții. Mama lui Holger Rune a sărit ca o leoaică. "Este jenant. Tatăl său nu era acolo când Casper a făcut asta, l-a văzut doar kinetoterapeutul. Noi nu am experimentat niciodată un astfel de comportament în circuitul ATP. Poți găsi așa ceva într-un turneu Futures, dar nu la acest nivel.

Ruud nu este un adevărat jucător de TOP 10 pe baza comportamentului său. Dacă ne uităm la Djokovic, Nadal, Zverev, Medvedev și alții, ei sunt exemple pentru tineri, dar Ruud este departe din acest punct de vedere", a spus Aneke Rune pentru danezii de la Ekstrabladet.

Casper Ruud and Holger Rune will face off in the Italian Open semi-final for the first time since this 👀🤝 pic.twitter.com/MF3HgSZR40