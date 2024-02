Boris Becker, după Patrick Mouratoglou. Cine e ”devoratorul” de antrenori din circuitul ATP

Fostul număr 1 mondial Boris Becker a anunţat, marţi, că nu mai este antrenorul lui Holger Rune. Becker spune că nu se poate implica 100% şi, prin urmare, anulează colaborarea cu jucătorul danez.

La şase zile după ce şi-a încheiat colaborarea cu Severin Lüthi, Holger Rune se desparte acum de Boris Becker, în condițiile în care danezul s-a despărțit anul trecut, chiar în două rânduri, de Patrick Mouratoglou.

"Am început acest parteneriat cu obiectivul iniţial de a ajunge în ATP Finals la sfârşitul anului trecut, dar, pe măsură ce am avansat, mi-am dat seama că, pentru ca acest lucru să reuşească, va trebui să fiu mult mai disponibil pentru Holger decât aş putea fi. Din cauza responsabilităţilor mele profesionale şi private, nu-i pot oferi lui Holger ceea ce are nevoie în acest moment", a scris Becker pe X.