Cum se recuperează elevul lui Mouratoglou: crioterapie la -210 grade VIDEO

Norvegianul Holger Rune are un parcurs fantastic de când a intrat pe mâna lui Patrick Mouratoglou.

După ce a câștigat turneul de la Stockholm, Holger Rune s-a calificat în optimi și la Basel, învingându-l pe australianul Alex de Minaur cu 6-2, 7-5. Rune îl bătuse pe Alex de Minaur și în semifinale la Stockholm, dar mult mai greu, în trei sferturi.

Norvegianul (locul 25 ATP) va juca azi în sferturi cu francezul Ugo Humbert.

Pentru a se recupera cât mai rapid, Rune a apelat la crioterapie, "congelându-se" la -210 grade.

❄️ Cryo therapy -210 degrees ❄️ we still like what we do ✔️😂 #recovery #SwissIndoorsBasel 🇨🇭 pic.twitter.com/gGgrpqxL7q