Elevul lui Patrick Mouratoglou a dat lovitura la Paris. Holger Rune l-a învins pe Novak Djokovic în finală

Perfomanță uriașă pentru Holger Rune (numărul 18 ATP).

Pregătit de Patrick Mouratoglou, tenismenul danez l-a învins pe Novak Djokovic în finala turneului Masters de la Paris, scor 3-6, 6-3, 7-5.

Lui Holger Rune (19 ani, nr 18 ATP) i-au trebuit două ore, 33 de minute şi 7 secunde pentru a-l înfrânge în finala de la Rolex Paris Masters pe Novak Djokovic (35 de ani, nr 7 ATP). Rune s-a impus în trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5.

A fost al treilea titlu ATP cucerit de Holger Rune în anul 2022, după cele de la Stockholm şi Munchen.

Danezul a mai disputat alte două finale, pierdute, în anul 2022, la Sofia şi Basel.

Danezul va încasa un cec în valoare de 836.355 de euro pentru câștigarea turneului de la Paris.

Holger Rune și Patrick Mouratoglou au început colaboarea imediat după ce Simona Halep a anunțat că nu va mai juca tenis în acest an.

