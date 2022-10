Jucătorul lui Mouratoglou face furori în ATP: se luptă azi pentru un nou titlu VIDEO

Norvegianul Holger Rune a ajuns la nouă victorii consecutive și joacă azi în finala turneului de la Basel.

Jucătorul pregătit de Patrick Mouratoglou își continuă seria de vis. După ce a triumfat la Stockholm, Rune s-a calificat în finala turneului de la Basel, după ce l-a învins pe Robert Bautista Agut, scor 7-6, 7-6.

De asemenea, jucătorul canadian Felix Auger-Aliassime s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului ATP 500 de la Basel, dotat cu premii totale de 2.135.350 de euro, după ce l-a învins pe liderul mondial, spaniolul Carlos Alcaraz, cu 6-3, 6-2, informează AFP.

Finala Aliassime - Rune e azi de la ora 16.00.

On 🔥 in Basel!@holgerrune2003 gets past Bautista Agut 7-6 (1) 7-6 (6) to join Auger-Aliassime in the final!#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/ROtijLNaxk