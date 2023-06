Momentul controversat de la Roland Garros, care l-a exasperat și pe CTP: Cum se mai poate uita în oglindă? VIDEO

Danezul Holger Rune (numărul 6) s-a calificat în sferturi la Roland Garros, după ce a trecut de argentinianul Francisco Cerundolo (nr. 23), scor 7-6 [7-3], 3-6, 6-4, 1-6, 7-6 [10-7].

Meciul a durat 3 ore şi 59 de minute.

În sferturi, Rune va evolua cu norvegianul Casper Ruud, favorit 4.

În setul al treilea, la un punct deosebit de important, Rune a lovit mingea după ce aceasta a atins de două ori suprafața de joc. Arbitrul însă a da punct pentru danez, spre stupefacția generală.

Cum a comemntat Cristian Tudor Popescu

O decizie hidoasă

Acum o jumătate de oră, la Roland Garros, decizie încremenitoare a vechiului arbitru de scaun Kader Nouni. Argentinianul Francisco Cerundolo, după un prim set pierdut la tie-break în fața favoritului Holger Rune, câștigă clar setul următor. În setul 3, este 2-1 pentru Rune, servește argentinianul. La 40-40, Cerundolo trimite o dreaptă lungă și joasă, pe reverul lui Rune. Acesta nici vorbă s-o mai ajungă, mingea cade a doua oară pe zgură, Rune dă în ea ca să se afle-n treabă, trimițând-o în terenul advers. Ca și Francisco, nu înțeleg de ce tace arbitrul. Cerundolo pune mingea în terenul advers, face punctul, dar e năucit: cum, nu vezi că a căzut de două ori?!, îl întreabă pe arbitru. Calm, nepăsător, Nouni îi fură mental ghemul argentinianului. Și setul, pentru că Francisco nu mai e în stare să se adune minute în șir.

Ce a spus Holger Rune

"Când am lovit mingea, nu știam, am alergat doar după ea. După ce s-a luat devizia, am văzut reluarea după următorul și mi-am dat seama că mignea căzuse de două ori. Dar punctul trecuse deja și arbitrul anunțase scorul.

Așa că mi-a părut rău. Îmi pare rău pentru el"

Fosta jucătoare Rennae Stubbs nu l-a ieritat pe Rune: Cum se mai poate uita în oglindă? Arbitraj de groază, sportivitate de groază!

I didn’t see the double bounce today on the RUNE match but now i have and OMG how does the umpire miss that and how the hell does Rune look himself in the mirror! Horrendous umpiring and horrendous sportsmanship!

👀 The umpire misses a clear double-bounce

😬 The ball kid steps onto the court at the same time

🤯 Cerundolo ends up being broken at the end of the game

𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬𝐲 in the match between Holger Rune and Francisco Cerundolo! 😲#RolandGarros pic.twitter.com/QspfKU3r1V