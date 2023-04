Meci de cinci stele între Holger Rune și Jannik Sinner la Monte Carlo: cine a câștigat un loc în finală

Danezul Holger Rune (19 ani, 9 ATP) și italianul Jannik Sinner (21 de ani, 8 ATP) s-au întâlnit în semifinalele Mastersului de la Monte Carlo.

Danezul de 19 ani s-a impus după un meci de 2 ore și 46 de minute întrerupt și de ploaie, scor 1-6, 7-5, 7-5.

Este a doua victorie a lui Holger Rune în fața lui Sinner.

Chiar dacă anunțaseră că nu mai continuă împreună, danezul a fost susținut în continuare de francezul Patrick Mouratoglou.

Rune va juca mâine în finală cu Andrey Rublev de la ora 15.30, în direct pe EurSport 2.

WHAT A MATCH 🤯@holgerrune2003 comes back from a set down to defeat Sinner 1-6 7-5 7-5 in a night epic on Court Rainier III!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/pRDeQSFeWm