Hollywood-ul la un pas să fie blocat de o grevă uriașă a actorilor. Care sunt principalele nemulțumiri

Hollywood-ul se îndreaptă joi, 13 iulie, către o grevă a actorilor, după eşecul negocierilor dintre marile studiouri americane de film şi puternicul sindicat al actorilor, care a denunţat propuneri salariale "insultătoare", transmite AFP.

"După mai bine de patru săptămâni de negocieri", acordul anterior a expirat miercuri la miezul nopţii, fără nicio speranţă de conciliere, a declarat sindicatul SAG-AFTRA.

Poziţia sindicatului este mult prea departe de cea a Alianţei Producătorilor de Film şi Televiziune (AMPTP), care reuneşte grupuri istorice din industria filmului, precum Disney, NBCUniversal, Paramount, Warner Bros Discovery şi Sony şi platforme digitale precum Netflix, Amazon sau Apple.

"Răspunsurile AMPTP la cele mai importante propuneri ale sindicatului au fost insultătoare şi lipsite de respect faţă de contribuţia noastră capitală la această industrie. Angajatorii au refuzat să se implice într-un mod semnificativ în cazul unora dintre subiecte, iar în privinţa altora ne-au ignorat complet", se arată într-un comunicat transmis joi seară de sindicatul care reprezintă 160.000 de actori şi alţi profesionişti de pe marele şi micul ecran.

Biroul sindicatului urmează să facă joi anunţul oficial privind începutul grevei.

În cazul în care greva va fi confirmată, actorii se vor alătura scenariştilor, care au încetat activitatea de la începutul lunii mai. Această mişcare socială dublă va fi o premieră la Hollywood după anul 1960.

Reprezentanţii celor două meserii solicită o creştere a remuneraţiei, afectată de era streaming-ului. De asemenea, vor garanţii în ceea ce priveşte utilizarea inteligenţei artificiale, astfel încât AI să nu poată genera scenarii sau să le cloneze vocea şi imaginea.

Intrarea în grevă a actorilor ar fi o lovitură pentru patronii studiourilor şi platformelor de streaming.

Premiile Emmy, ameninţate

Începând din mai, doar câteva producţii au decis să continue filmările, pe baza scenariilor finalizate în primăvară, fără a le putea modifica. Acesta este în special cazul prequel-ului "The Lord of the Rings: The Rings of Power", finanţat de Amazon. Însă, fără actori, filmările nu ar mai fi posibile.

În plus, doar câteva talk-show-uri şi reality-show-uri vor putea continua.

Actorii au, de asemenea, puterea de a perturba în mod serios promovarea unor blockbustere din această vară, cum ar fi mult aşteptatul film "Oppenheimer" al lui Christopher Nolan, a cărui premieră de joi de la Londra va avea loc cu o oră înainte pentru a permite distribuţiei să asigure interviurile înainte de posibila începere a grevei.

Absenţa actorilor de pe covoarele roşii ar lăsa un mare gol în California. "Comic-Con", marea convenţie a iubitorilor de benzi desenate care începe la 20 iulie la San Diego, s-ar putea desfăşura fără vedete.

Înainte de grevă, Disney a explicat că lansarea noului său film, "The Haunted Mansion", ar putea fi redusă la un "eveniment privat" organizat pentru fani în weekend.

Chiar şi ceremonia Premiilor Emmy, echivalentul Premiilor Oscar pentru televiziune, programată la 18 septembrie, este ameninţată. Echipa de producţie a galei ia deja în considerare amânarea evenimentului pentru luna noiembrie, sau chiar în 2024, potrivit presei americane. Deoarece nimeni nu ştie cât ar putea dura greva.

Actorii nu au mai intrat în grevă din 1980. Cea mai recentă grevă a scenariştilor, care datează din 2007-2008, a durat 100 de zile şi a costat industria de profil două miliarde de dolari.

Criză existenţială

O dublă grevă ar confirma criza existenţială care afectează în prezent Hollywood-ul. La sfârşitul lunii iunie, sute de actori celebri, printre care Meryl Streep, Jennifer Lawrence şi Ben Stiller, au semnat o scrisoare prin care atrăgeau atenţia că industria lor se află într-un "punct de inflexiune fără precedent".

De aproximativ zece ani, apariţia streaming-ului a bulversat remuneraţia "reziduală", rezultată din fiecare reluare a unui film sau a unui serial.

Fără acest venit esenţial pentru a-şi acoperi perioadele de inactivitate dintre două producţii, numeroşii lucrători din industria de profil care nu au statut de actor sau de autor vedetă denunţă un caracter precar al meseriei lor.

Dezvoltarea rapidă a inteligenţei artificiale, care ameninţă să îi înlocuiască, nu face decât să pună paie pe foc. Disney, spre exemplu, a recurs la AI pentru producţia genericului noii sale serii lansate în iunie "Secret Invasion".

