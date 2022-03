Boris Romantschenko, un ucrainean în vârstă de 96 de ani care a supraviețuit Holocaustului, a murit în urma unei explozii provocate de armata rusă în orașul Harkov.

Un supraviețuitor al Holocaustului a fost ucis în casa sa din orașul ucrainean Harkov, scrie timesofisrael.com, care citează contul de Twitter al unui memorial al unui lagăr de concentrare.

”Boris Romantschenko a supraviețuit lagărelor de concentrare Buchenwald, Peenemünde, Dora și BergenBelsen. El a fost ucis vinerea trecută într-o explozie la casa sa din Charkiv, Ucraina. Avea 96 de ani. Suntem uluiți”, se arată în declarația de pe Twitter.

Nepoata acestuia a declarat că bunicul său locuia într-o clădire cu mai multe etaje care a fost lovită de o obuz.

”Boris Romanchenko a lucrat intens la memoria crimelor naziste și a fost vicepreședinte al Comitetului Internațional Buchenwald-Dora”, se mai menționează pe contul pe Twitter citat.

Boris Romantschenko survived the concentration camps #Buchenwald, #Peenemünde, #Dora and #BergenBelsen. Now he has been killed by a bullet that hit his house in #Charkiv, #Ukraine. He was 96 years old. We are stunned. pic.twitter.com/ZZIK2OdbAu