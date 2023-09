Negocieri de pace la Hollywood. Scenariștii și marile studiouri ar fi ajuns la un acord de încetare a grevei

Sindicatul scenariștilor și marile studiouri de la Holywood au ajuns la un acord care ar putea duce la încetarea grevei în cazul în care va fi aprobat de membrii de sindicat, informează The Independent.

De aproape cinci luni de zile, scenariștii de la Hollywood, reuniți în Breasla Scriitorilor din America (WGA) au încetat colaborările cu marile studiouri, fie că vorbim de cele de film fie de cele ale marilor platforme de streaming.

Termenii acordului nu au fost anunțați, dar WGA, care reprezintă interesele a 11500 de scriitori care furnizează scenarii pentru studiourile de film și pentru televiziuni, i-a caracterizat ca fiind "excepționali" și conținând "importante câștiguri și o protecție sporită pentru scriitori".

Acordul rămâne să fie aprobat de membrii Consiliului WGA.

Chiar dacă Acordul va intra în vigoare și scenariștii își vor relua activitatea, greva care afectează Hollywoodul nu va înceta, întrucât marile studiouri mai au de rezolvat și protestul de muncă declanșat de sindicatul actorilor reuniți în SAG-AFTRA.

Greva a afectat întregul sistem din jurul industriei, afectând și cameramanii, tâmplarii constructorii, asistenții de producție, florarii, firmele de catering, costumierii și alți mici întreprinzători ce furnizează servicii în showbusiness.

Pierderile economice provocate de grevă sunt estimate la cel puțin 5 miliarde de dolari numai în California și alte hub-uri de producție mari din New Mexico, Georgia și New York, a estimat economistul Milken Institute, Kevin Klowden, citat de The Independent.