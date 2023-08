Un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost inculpat de ”homosexualitate agravantă” în Uganda, o încadrare prevăzută de o lege promulgată în mai, considerată drept una dintre cele mai represive din lume, care este pasibilă de pedeapsa cu moartea, relatează AFP.

Suspectul a fost ”inculpat la Soroti (est) şi a fost încarcerat”, a anunţat un purtător de cuvânt al parchetului ugandez, Jacquelyn Okui.

Potrivit actului acuzării, pe care AFP scrie că l-a consultat, tânărul este acuzat de faptul că a întreţinut ”un raport sexual ilegal cu (...) un bărbat adult în vâtstă de 41 de ani”.

"Most LGBTQ people have been evacuated from their places."

