Operat la brat, Marc Marquez nu va participa nici la cursa de la Spielberg

Anuntul a fost facut de echipa sextuplului campion mondial, care nu a precizat daca pilotul va putea lua startul la a doua cursa de la Spielberg, de saptamana viitoare.Marc Marquez, care a ratat deja doua etape, cele de la Jerez si de la Brno, va fi inlocuit tot de germanul Stefan Bradl, locul 18 la cursa din Cehia.Marquez a fost supus, la 3 august, la Barcelona , unei a doua operatii la bratul drept."Marc Marquez a fost supus la o a doua operatie astazi, luni, 3 august, dupa ce placa de titan montata sa-i fixeze humerusul drept a suferit deteriorari din cauza acumularii de stres. Dr. Xavier Mir si echipa sa de la Spitalul Universitari Dexeus au inlocuit cu succes placa de titan, iar Marc va ramane acum in spital timp de 48 de ore inainte de a fi externat", a aratat Honda, intr-un comunicat."Marc Marquez a suferit o interventie chirurgicala acum 13 zile, iar astazi a revenit in sala de operatie. Prima operatie a avut succes, dar placa s-a dovedit a fi insuficienta. O acumulare de stres in zona operata a facut ca placa sa sufere unele deteriorari, astfel incat astazi placa de titan a fost indepartata si inlocuita cu o noua fixare.Pilotul nu a avut dureri in aceasta perioada. El a urmat intotdeauna sfaturile medicale primite. Din pacate, un supra-stres a provocat aceasta problema. Acum trebuie sa asteptam 48 de ore pentru a vedea timpul de recuperare", a declarat medicul Xavier Mir.Marc Marquez, 27 de ani, a suferit, la 19 iulie, o fractura de humerus drept la Marele Premiu al Spaniei, prima etapa a Campionatului Mondial de motociclism viteza, desfasurata la Jerez. Spaniolul a fost victima unei cazaturi dure cu patru tururi inainte de finalul cursei, in timp ce se lupta pentru locul 2, dupa o revenire spectaculoasa din coada plutonului.El a fost operat, la 21 iulie, la Barcelona, de o tripla fractura la humerusul drept. Medicii au constatat ca nervul radial nu a fost afectat si i-au montat o placa de titan prinsa cu suruburi pe osul fracturat.Spaniolul a revenit la Jerez, unde era programat si al doilea grand prix al sezonului, la 26 iulie, cu gandul de a lua startul in cursa, insa a decis sa renunte dupa ce a efectuat cateva tururi in antrenamentele libere.