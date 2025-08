Hong Kong s-a confruntat marți, 5 august, cu una dintre cele mai intense furtuni din istoria sa documentată, o ploaie torențială care a depășit pragurile istorice și care pare să fie, spun meteorologii, încă un semnal de alarmă în lanțul de efecte tot mai vizibile ale schimbărilor climatice.

Potrivit datelor oficiale transmise de serviciul meteorologic local, până la ora 14:00, în doar câteva ore, în oraș au căzut peste 350 mm de precipitații — cel mai ridicat nivel înregistrat într-o zi de august de la începutul măsurătorilor moderne, în 1884. Imaginile difuzate de agențiile internaționale arată torenți de apă coborând de pe versanți, scurgându-se cu violență pe scările abrupte care leagă cartierele acestui nod financiar global.

Valul de apă a inundat curtea celei mai mari unități spitalicești din oraș, atingând nivelul gleznelor, iar autoritățile au fost nevoite să închidă temporar clinici și să suspende cursurile în școli. Biroul de meteorologie a menținut activă mai multe ore avertizarea de nivel maxim — codul „negru” de furtună — pentru a doua oară în decurs de doar o săptămână.

Dar Hong Kong nu este singurul oraș afectat. Întreaga regiune a Deltei Râului Perlelor — una dintre cele mai urbanizate și industrializate din China — a fost puternic lovită de ploi extreme. În provincia Guangdong, cinci persoane și-au pierdut viața în urma viiturilor de la sfârșitul săptămânii, iar peste 1.300 de salvatori au fost mobilizați pentru căutări și evacuări.

Postul național de televiziune CCTV a transmis că nivelul apei în patru dintre principalele râuri ale provinciei a depășit pragurile critice, crescând riscul de inundații masive. Pe fundalul acestor evenimente, tornade au lovit nordul Chinei, în regiunea Mongolia Interioară, iar oficialii de la Beijing au avertizat că noi episoade de inundații ar putea afecta capitalele regionale în următoarele zile.

Situația este agravată de o perturbare prelungită a musonului est-asiatic, fenomen care a dezechilibrat tiparele climatice atât în nordul, cât și în sudul țării. Rezultatul: un haos atmosferic persistent, care se manifestă printr-o serie de fenomene meteorologice extreme, fără precedent în ultimele decenii.

Hong Kong, împreună cu Shenzhen, provincia Guangdong și enclava Macao, formează nucleul inițiativei „Greater Bay Area” — proiectul ambițios al președintelui Xi Jinping de a crea un megacentru economic care să combine puterea financiară a Hong Kong-ului cu forța industrială și tehnologică a Chinei continentale. Dar realitatea meteorologică pare să aibă alte planuri.

