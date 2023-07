Liderul Hong Kongului, la 26 de ani de la retrocedarea orașului de către Marea britanie Chinei VIDEO

La aniversarea a 26 de ani de la retrocedarea Hong Kongului Chinei de către Marea Britanie sâmbătă, liderul din Hong Kong a declarat că oraşul trebuie să se protejeze împotriva "forţelor distructive care se angajează într-o rezistenţă ascunsă", notează France Presse.

Potrivit lui John Lee, Hong Kong este acum "în mare măsură stabil", dar încă ţinta ţărilor care se opun ascensiunii Chinei.

"Există şi forţe distructive care se angajează într-o rezistenţă (...) ascunsă în Hong Kong", a adăugat fostul şef al securităţii.

"De aceea trebuie să rămânem vigilenţi şi să luăm noi înşine iniţiativa de a proteja securitatea naţională", a mai spus el.

Marea Britanie a cedat fosta sa colonie către China în 1997, lăsând loc unui model de guvernare de 50 de ani numit "o ţară, două sisteme", urmând să garanteze libertăţile fundamentale şi o oarecare autonomie.

🗣️ Destructive forces using "soft resistance" means are still lurking in our city.

Hong Kong SAR Chief Executive John Lee tells people to "stay alert" in a speech celebrating the 26th anniversary of establishment of HKSAR. pic.twitter.com/8hZgn00fyN