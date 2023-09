Cea mai abundentă ploaie din ultimii cel puţin 140 de ani inundă străzile şi staţiile de metrou din Hong Kong VIDEO

O ploaie torenţială a afectat, vineri, Hong Kong-ul, ducând la inundaţii extinse în oraşul aglomerat, astfel încât au ajuns sub apă străzi, mall-uri şi staţii de metrou, în timp ce autorităţile au închis şcolile şi au cerut angajaţilor să rămână acasă.

Regiunea chineză cu administraţie specială s-a confruntat cu cea mai mare cantitate de precipitaţii căzută într-o oră de când au început să se facă astfel de înregistrări, în urmă cu 140 de ani. Cascade de apă s-au revărsat pe terenul muntos al oraşului, iar autorităţile au emis avertizări cu privire la riscul unor alunecări de teren.

Străzile s-au transformat în torenţi, au arătat filmările care circulă pe reţelele de socializare, iar într-una se vede cum angajaţii de la metrou înaintează prin apa până la brâu într-o staţie, încercând să oprească şuvoiul de apă care curge de la nivelul străzii.

Tunelul pe sub golf al oraşului, una dintre principalele artere care leagă insula Hong Kong de Kowloon, a fost inundat, de asemenea, fotografiile înfăţişând şi un centru comercial care musteşte de apă în districtul Chai Wan.

Flood in hongkong. It is said that this is the heaviest rainfall in Hong Kong since 1884.😲#flooding #Floods #HurricaneLee #Hurricane pic.twitter.com/3A9rQVO1Dq