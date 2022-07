Ce condamnare a primit fotbalista de legendă din SUA care a fost găsită leșinată în mașină, cu copiii gemeni pe bancheta din spate

Fosta fotbalistă americană Hope Solo, campioană mondială cu SUA în 2015 şi campioană olimpică în 2008 şi în 2012, a fost condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, informează L’Equipe.

Solo a pledat vinovat după ce a fost găsită leşinată în 31 martie la volanul maşinii sale cu motorul pornit, în timp ce copiii săi gemeni de doi ani erau pe bancheta din spate.

Potrivit Winston-Salem Journal, s-a renunţat la acuzaţiile de abuz asupra copiilor şi ultraj.

Hope Solo a primit şi o amendă de 2.500 de dolari, plus va trebui să acopere cheltuielile de laborator – 600 de dolari.

“A fost o cale lungă, dar încet încet revin. Mă mândresc cu faptul că sunt mamă şi de ce am făcut eu şi soţul meu în peste doi ani, în pandemie, cu gemeni de doi ani. Sunt mândră de noi, însă a fost incredibil de greu şi eu am făcut o greşeală imensă. Cea mai mare greşeală a vieţii mele. Am subestimat cât de distructiv a devenit alcoolul în viaţa mea.

Partea pozitivă de după o greşeală atât de mare este că lecţiile dure se învaţă repede. A fost dificilă învăţarea acestor lecţii şi uneori a fost foarte dureros”, a notat Hope Solo pe Twitter.

Hope Solo, care are 40 de ani, campioană olimpică în 2008 şi 2012 şi campioană mondială în 2015, a mai avut probleme cu legea. În 2014, a fost reţinută pentru că şi-a lovit sora vitregă şi un nepot de 17 ani în timpul unui scandal în familie. Cu acelaşi prilej, a agresat verbal un poliţist, pe care l-a înjurat şi căruia i-a spus că o să-i tragă un şut în fund.

La acea vreme, ea a explicat că a acţionat în legitimă apărare şi cazul a fost clasat.

