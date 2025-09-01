Patronatele hotelurilor și restaurantelor condamnă discriminarea muncitorilor străini: ”Dacă ajung să muncească în frică, pierdem cu toții”

Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA) a reacționat la cazul livratorului din Bangladesh, agresat în București de un tânăr de 20 de ani. „1 din 6 angajați din HoReCa este străin. Ei muncesc, plătesc aceleași taxe și fac ca ospitalitatea românească să existe zi de zi”, transmit reprezentanții HORA luni, 1 septembrie.

În industria HoReCa lucrează peste 400.000 de oameni, dintre care aproape 60.000 sunt lucrători străini. Mai mult de 1 din 6 angajați din restaurante, baruri, hoteluri sau cafenele provin din afara țării, transmit patronatele hotelurilor și restaurantelor.

„Industria HoReCa din România nu ar putea funcționa fără sprijinul celor aproape 60.000 de lucrători străini. Ei fac parte din echipele noastre și contribuie la stabilitatea și continuitatea afacerilor. Avem nevoie de predictibilitate, de un mediu sigur și echitabil pentru toți angajații, indiferent de naționalitate. Agresiuni precum cea recentă nu au ce căuta într-o societate modernă și afectează nu doar oamenii direct implicați, ci întreaga industrie a ospitalității”, a declarat Daniel Mischie, membru în boardul HORA și CEO City Grill Group.

Muncitorii susțin funcționarea zilnică a industriei și plătesc aceleași taxe și contribuții la bugetul statului, iar angajatorii acoperă costuri sociale suplimentare pentru fiecare contract, potrivit comunicatului HORA.

„În industria ospitalității, realitatea este simplă: fără colegii veniți din alte țări, multe afaceri ar fi închise. Ei fac bună parte din munca grea, sunt serioși, plătesc aceleași taxe ca românii și țin această industrie în picioare. Cred că cel mai important mesaj pe care trebuie să-l transmitem este că au dreptul la siguranță și respect, la fel ca oricare dintre noi”, a spus Radu Dumitrescu, membru în board HORA și Fondator Stadio Hospitality Concepts.

Vicepreședintele HORA consideră că agresiunea asupra unui lucrător străin din Capitală este un atac la adresa întregii industrii de ospitalitate din România.

„Agresiunea asupra unui lucrător străin nu este doar o faptă violentă izolată, ci un atac la adresa întregii industrii. Ospitalitatea se construiește pe încredere, iar dacă acești oameni ajung să muncească în frică, pierdem cu toții. Demult nu mai e nicio diferență între ei și români. Din contră, au devenit oameni de bază. Este responsabilitatea noastră să apărăm valorile fundamentale ale respectului și siguranței”, a declarat Ion Biriș, Vicepreședinte HORA și Fondator Loft Group.

În aceeași zi cu incidentul de la București, un nepalez a fost bătut și băgat în comă la Cluj-Napoca, însă atacul nu pare să fie motivat de xenofobie.

