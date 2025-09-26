Horațiu Moldovan, contra Barcelonei. Răsturnare de scor spectaculoasă

FC Barcelona, deținătoarea titlului, a învins în deplasare, cu scorul de 3-1, nou promovata Real Oviedo, într-un meci din etapa a șasea a campionatului de fotbal al Spaniei, disputat joi seara.
Oviedo, cu portarul român Horațiu Moldovan pe banca de rezerve până la final, a condus la pauză cu 1-0, prin golul lui Alberto Reina (33), însă Barca a întors rezultatul pe parcursul reprizei secunde, grație reușitelor lui Eric Garcia (56), Robert Lewandowski (70) și Ronaldo Araujo (88).
În urma acestui succes, FC Barcelona a acumulat 16 puncte și s-a apropiat la două lungimi de liderul clasamentului, Real Madrid, care s-a impus marți, cu 4-1, pe terenul formației Levante, obținând a șasea sa victorie consecutivă de la debutul sezonului.
Oviedo, care a reveni în prima ligă spaniolă după o așteptare de 24 de ani, ocupă primul loc retrogradabil (18), cu trei puncte.
Rezultate:
Marți
Espanyol Barcelona - Valencia CF 2-2
Au marcat: Cabrera (59), Puado (90+6), respectiv Danjuma (15), Duro Perales (62).
Athletic Bilbao - Girona 1-1
Au marcat: Alboniga (48), respectiv Ounahi (9).
Sevilla FC - Villarreal 1-2
Au marcat: Sow (51), respectiv Oluwaseyi (17), Solomon (86).
Levante - Real Madrid 1-4
Au marcat: Etta Eyong (54), respectiv Vinicius Junior (28), Mastantuono (38), Mbappe (64 - penalty, 66).
Miercuri
Getafe - Deportivo Alaves 1-1
Au marcat: Arambarri (63), respectiv Guevara (71).
Real Sociedad - Mallorca 1-0
A marcat: Oyarzabal (49).
Atletico Madrid - Rayo Vallecano 3-2
Au marcat: Julian Alvarez (15, 80, 88), respectiv Chavarria (45+1), Alvaro Garcia (77).
Fundașul Andrei Rațiu a fost integralist la Rayo Vallecano.
Joi
Osasuna Pamplona - Elche 1-1
Au marcat: Munoz (10), respectiv Pedrosa (90+2).
Real Oviedo - FC Barcelona 1-3
Au marcat: Reina (33), respectiv Garcia (56), Lewandowski (70), Araàșjo da Silva (88).
Meci disputat pe 27 august:
Celta Vigo - Betis Sevilla 1-1
Au marcat: Hugo Alvarez (47), respectiv Bartra (45+1).
Portarul Ionuț Radu a fost integralist la Celta Vigo.
Clasament:
1. Real Madrid 18 puncte
2. FC Barcelona 16
3. Villarreal 13
4. Espanyol Barcelona 11
5. Athletic Bilbao 10
6. Getafe 10
7. Elche 9
8. Atletico Madrid 9