Horațiu Moldovan, contra Barcelonei. Răsturnare de scor spectaculoasă

Autor: Teodor Serban
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 09:18
Horațiu Moldovan FOTO Facebook Fabrizio Romano

FC Barcelona, deținătoarea titlului, a învins în deplasare, cu scorul de 3-1, nou promovata Real Oviedo, într-un meci din etapa a șasea a campionatului de fotbal al Spaniei, disputat joi seara.

Oviedo, cu portarul român Horațiu Moldovan pe banca de rezerve până la final, a condus la pauză cu 1-0, prin golul lui Alberto Reina (33), însă Barca a întors rezultatul pe parcursul reprizei secunde, grație reușitelor lui Eric Garcia (56), Robert Lewandowski (70) și Ronaldo Araujo (88).

În urma acestui succes, FC Barcelona a acumulat 16 puncte și s-a apropiat la două lungimi de liderul clasamentului, Real Madrid, care s-a impus marți, cu 4-1, pe terenul formației Levante, obținând a șasea sa victorie consecutivă de la debutul sezonului.

Oviedo, care a reveni în prima ligă spaniolă după o așteptare de 24 de ani, ocupă primul loc retrogradabil (18), cu trei puncte.

Rezultate:

Marți

Espanyol Barcelona - Valencia CF 2-2

Au marcat: Cabrera (59), Puado (90+6), respectiv Danjuma (15), Duro Perales (62).

Athletic Bilbao - Girona 1-1

Au marcat: Alboniga (48), respectiv Ounahi (9).

Sevilla FC - Villarreal 1-2

Au marcat: Sow (51), respectiv Oluwaseyi (17), Solomon (86).

Levante - Real Madrid 1-4

Au marcat: Etta Eyong (54), respectiv Vinicius Junior (28), Mastantuono (38), Mbappe (64 - penalty, 66).

Miercuri

Getafe - Deportivo Alaves 1-1

Au marcat: Arambarri (63), respectiv Guevara (71).

Real Sociedad - Mallorca 1-0

A marcat: Oyarzabal (49).

Atletico Madrid - Rayo Vallecano 3-2

Au marcat: Julian Alvarez (15, 80, 88), respectiv Chavarria (45+1), Alvaro Garcia (77).

Fundașul Andrei Rațiu a fost integralist la Rayo Vallecano.

Joi

Osasuna Pamplona - Elche 1-1

Au marcat: Munoz (10), respectiv Pedrosa (90+2).

Real Oviedo - FC Barcelona 1-3

Au marcat: Reina (33), respectiv Garcia (56), Lewandowski (70), Araàșjo da Silva (88).

Meci disputat pe 27 august:

Celta Vigo - Betis Sevilla 1-1

Au marcat: Hugo Alvarez (47), respectiv Bartra (45+1).

Portarul Ionuț Radu a fost integralist la Celta Vigo.

Clasament:

1. Real Madrid 18 puncte

2. FC Barcelona 16

3. Villarreal 13

4. Espanyol Barcelona 11

5. Athletic Bilbao 10

6. Getafe 10

7. Elche 9

8. Atletico Madrid 9

