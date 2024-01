Fabrizio Romano anunță transferul lui Horațiu Moldovan la Atletico Madrid. Pe câți ani va semna portarul român

Portarul rapidist Horaţiu Moldovan, foarte aproape de semnarea unui contract cu Atletico Madrid, a declarat, vineri seară, după meciul cu FCU Craiova, scor 4-3, că gruparea spaniolă reprezintă pentru el şansa vieţii.

“Sunt jucător profesionist, era foarte frumos să-mi iau rămas bun de la coechipieri din teren”, a spus Moldovan, care a apărat poarta Rapidului la meciul cu craiovenii. “La început n-am prea crezut, când am văut că avansează lucrurile n-am putut decât să mă bucur şi să spun că e şansa vieţii mele.

Credeţi că Atletico Madrid este de refuzat vreodată în carieră? Voi merge să văd ce se poate, voi munci mult. Fotbalul este imprevizibil. Acum patru ani nu aveam echipă şi acum sunt foarte aproape să semnez cu Atletico. Este ceva SF. Colegii m-au felicitat şi speră să am o carieră de succes”, a adăugat fotbalistul la Digi Sport.

Fabrizio Romano anunță că Moldovan va semna un contract valabil până în iunie 2028!

🔴⚪️ Ivo Grbić leaves Atlético Madrid to join Sheffield United on permanent deal for €2.5m fee.

🇷🇴 Horatiu Moldovan will replace Grbić as Atléti will sign the Romanian GK from Rapid Bucarest — release clause triggered for €800k.

Moldovan will sign until June 2028. pic.twitter.com/TxKsDxW0fO