Horațiu Moldovan și-a luat zborul spre Spania. Va semna cu Atletico Madrid

Horațiu Moldovan, portarul echipei naționale, s-a despărțit de Rapid și a decolat cu destinația Madrid.

Moldovan va semna cu Atletico Madrid, una dintre forțele fotbalului spaniol. El seva duela pentru postul de titular cu Jan Oblak.

”Vreau să le mulţumesc celor de la Rapid. Dacă nu erau ei, nu eram nici la Liga 1. Cred că sunt foarte mulţi oameni cărora le mulţumesc, dar nu stau acum să îi numesc pe toţi.

Sunt foarte multe amintiri frumoase, cred că şi promovarea, şi intrarea în playoff. Întâlnirea cu suporterii pe noul Giuleşti, chiar am amintiri frumoase şi am ce povesti nepoţilor. Cel mai greu moment de la Rapid, a fost la început, când am semnat şi am pierdut la Slobozia.

Au fost foarte multe discuţii, dar când a apărut Atletico Madrid nu poţi refuza această echipă. Au fost şi cei mai decişi. Mai am de făcut vizita medicală.

Cu Diego Simeone nu am apucat să vorbesc. Cu Mister Edi am schimbat câteva mesaje, îi mulţumesc pe această cale”, a declarat Horaţiu Moldovan, la plecare.