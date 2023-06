"Dumnezeu a fost român în seara asta!" Declarația serii după Kosovo - România 0-0

Horaţiu Moldovan, portarul echipei naţionale de fotbal, s-a declarat mulţumit de rezultatul de egalitate obţinut vineri seara, la Pristina, cu echipa naţională din Kosovo, scor 0-0. Moldovan doreşte ca naţionala tricoloră să scoată puncte din meciul cu Elveţia.

„Mă bucur că am reuşit să-mi ajut echipa şi să plecăm neînvinşi. Am întâlnit o echipă foarte bună, cu jucători care nu mai au nevoie de nici o prezentare, pe un teren foarte prost, impracticabil. Am aflatcă voi fi titular astăzi după masa de prânz.

Pe teren s-a văzut că ne-am dori să învingem, dar atât s-a putut, urmează meciul cu Elveţia şi sperăm să scoatem un punct, sau poate chiar trei. Mai sunt multe puncte în joc, ne uităm cu încredere la ce urmează. Noi ne doream victoria, am venit cu gândul la victorie, probabil dacă învingeam aici, calificarea era deja jucată.

Dumnezeu a fost român în această seară! Atunci când am văzut că arbitrul se uită mai mult timp la ce spun cei din camera VAR am înţeles că au fost probleme la gol”, a declarat Horaţiu Moldovan după meciul de la Pristina, Kosovo – România 0-0.

Ads