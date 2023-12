Horațiu Moldovan, după al cincilea meci fără victorie la Rapid: Eu vreau să mă lupt la titlu!

Horaţiu Moldovan, portarul echipei Rapid Bucureşti, doreşte să lupte la titlu cu formaţia giuleşteană şi este fericit că Rapid a reuşit să plece cu un punct de la Ploieşti, după meciul de vineri seara, scor 0-0.

„A fost un joc foarte dificil! Cred că toată tactica s-a schimbat după acel cartonaş roşu. Mă bucur că nu am pierdut. Era important să câştigăm cele trei puncte, dar decât nimic, mai bine şi aşa. La gol nu am avut emoţii, am avut mingea în mâini şi [Doua] s-a băgat în mine. Probabil că aşa a fost tactica lor, să mă lovească, dar asta este, sunt bărbat şi… E foarte greu să joci cu un om în minus, atât s-a putut. Cred că cea mai grea minge a fost cea a lui Jair, din lovitură liberă. La fiecare meci ne gândim la cele trei puncte, vrem să câştigăm. Eu vreau să mă lupt la titlu. Am avut două obiective, Cupa României şi locul trei. Unul l-am ratat, acum trebuie să facem totul pentru a fi în fruntea clasamentului şi pentru suporteri, care sunt alături de noi. Sunt pe locul întâi în clasamentul suporterilor, fără adversari”, a declarat Horaţiu Moldovan.

Echipa Rapid Bucureşti a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Petrolul Ploieşti, în etapa a 20-a din Superligă. Giuleştenii au avut un jucător eliminat încă din minutul 6 al partidei.

