Portarul echipei naționale "a îngropat" Rapidul: ce a declarat Horațiu Moldovan după o prestație catastrofală

Horaţiu Moldovan, portarul echipei Rapid Bucureşti, şi-a asumat înfrângerea suferită luni seara de Rapid, în meciul cu FC Voluntari, din deplasare, scor 1-2.

„Eu mi-am bătut echipa astăzi singur, nu Voluntari a învins Rapidul. Îmi asum această înfrângere. La primul gol şutul m-a surprins, a venit ciudat, dar sunt portar internaţional şi trebuia să-l scot. La golul al doilea am crezut că sunt singur, nu l-am mai văzut pe Braun. Nu a mai avut ce să facă, am sărit în contratimp. În seara asta nu cred că am făcut un meci prost, dar dacă incepi de la 0-1 şi 1-2 e greu.

E bine că e doar etapa a patra şi avem timp să ne revenim şi să câştigăm puncte. Sper să nu-mi pierd locul de titular, dar dacă o să-l pierd, o să-l recâştig”, a declarat Horaţiu Moldovan.

Echipa FC Voluntari a învins luni, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Rapid Bucureşti, în ultimul meci al etapei a patra din Superligă.