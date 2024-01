Horațiu Moldovan l-a refuzat pe Dan Șucu la plecarea de la Rapid. Ce-a ales să facă fotbalistul

Horațiu Moldovan, portarul echipei naționale, s-a despărțit de Rapid și a decolat cu destinația Madrid.

Conform Gsp.ro, Horațiu Moldovan putea să plece în Spania cu un avion privat pus la dispoziție de finanțatorul Dan Șucu, însă fotbalistul a preferat o cursă de linie.

Moldovan va semna cu Atletico Madrid, una dintre forțele fotbalului spaniol. El se va duela pentru postul de titular cu Jan Oblak.

„Sunt cu gândul la ce urmează. Mă bucur că e aproape să se concretizeze această ofertă. Sunt bucuros. E un vis devenit realitate. E un exemplu pentru toți copiii. Trebuie să aibă încredere în ei!

Au fost multe discuții, dar nu poți refuza Atletico. A fost cea mai hotărâtă echipă. Cu siguranță va fi cea mai tare concurență pe care am avut-o. Oblak e, probabil, cel mai bun portar din lume.

O să-mi fie dor de colegi și de galerie, de modul în care am fost apreciat de Rapid. Dacă nu era Rapid, nu eram nici la Liga 1. Le mulțumesc tuturor! Am adunat multe amintiri frumoase și am ce să le povestesc copiilor”, a declarat Horațiu Moldovan înainte să plece spre Madrid, conform sursei citate.