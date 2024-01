Horațiu Moldovan e numărul 1 la Atletico Madrid. Imagini de la prezentare VIDEO

Horaţiu Moldovan, care a semnat miercuri cu Atletico Madrid, a fost prezetat oficial, el declarând în faţa jurnaliştilor spanioli că speră să nu dezamăgească niciodată.

“Pentru mine înseamnă un mare pas în carieră, o onoare să pot reprezenta aceste culori, este o mândrie să ajung la un club atât de mare. Acum sunt aici şi trebuie să muncesc din greu, să îmi aştept rândul şi să dau ce am mai bun pentru acest club. Ştiu foarte bine unde am venit, este un club imens, este foarte iubit. Abia aştept să-i văd pe suporteri în tribune. Am venit aici ca să câştigăm trofee împreună. Sper să nu vă dezamăgesc niciodată”, a spus Moldovan.

El a precizat că va fi “un jucător foarte determinat”. “Mă gândesc foarte mult la obiectivele echipei şi cred că am calităţi bune, de aceea am fost ales să vin aici. Sper că atunci când îmi va veni rândul să nu dezamăgesc pe nimeni şi chiar să-i surprind pe toţi şi să pot să demonstrez că sunt un portar de mare valoare”.

Moldovan a menţionat că a discutat cu tehnicianul Diego Simeone, iar acesta i-a spus că este bucuros de venirea sa.

La prezentarea oficială a fost prezent şi un jucător emblematic al clubului Atletico, Miguel Angel Ruiz, care l-a încurajat și l-a lăudat pe Horaţiu Moldovan.

Moldovan va purta numărul 1 la Atletico.