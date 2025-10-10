Portarul naționalei, pus la punct: ”Taci din gură! Nu, băiețică, nu se întâmplă oricui...”

Autor: Teodor Serban
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 17:45
306 citiri
Horațiu Moldovan FOTO Facebook Fabrizio Romano

Mihai Stoica, manager la FCSB, a intrat într-un conflict al declarațiilor cu unul dintre portarii echipei naționale, Horațiu Moldovan.

Horațiu Moldovan n-a fost convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria, plătind astfel pentru greșelile comise în septembrie, în partidele cu Canada și Cipru.

Mihai Stoica l-a taxat pe Moldovan pentru faptul că nu joacă la echipa de club, Oviedo, reproșându-i și o declarație a acestuia de după meciul din Cipru.

„Eu n-am mai crezut niciodată că Horațiu Moldovan va apăra cu Cipru. Înțeleg că e ofuscat că am avut îndrăzneala să comentez ce a făcut el cu Canada.

După meciul cu Cipru, Horațiu Moldovan, rezerva de la Oviedo, a ieșit și a spus ”Înțeleg că unii care nu au nicio treabă cu fenomenul spun că am greșit și se întâmplă oricui”. Nu, băiețică, nu se întâmplă oricui. Se întâmplă oricui vine în bătaie de joc la echipa națională. Se întâmplă oricui să scape mingea în poartă, câteodată vine destul de uleioasă, dar să vrei să driblezi tu, când îi vezi pe ăia că sunt cam rachete, asta înseamnă că îți bați joc de echipa națională.

Nu mai fi supărat, că nu ai de ce să fii supărat. În momentul în care ai apărat cu Kosovo, dragul meu, și ai apărat extraordinar, am ieșit și am spus ”Domnule, Horațiu Moldovan a fost eroul meciului”. În momentul în care ți se pune cununa, trebuie să fii obișnuit să scoți cununa și să pui altceva pe cap, dar știi ce trebuie să pui pe cap? O glugă, să pui capul în pământ și să mergi la autocar, nu să vii tu să ne explici cu Cipru.

Taci din gură! Nu veni să te răzbuni pe oameni care nu spun altceva decât adevărul, că uneori mai bolduiesc, asta este, obișnuiește-te. Ești rezervă la Oviedo. Ăsta, măcar, este titular la Celta Vigo”, a declarat Mihai Stoica la Fanatik.ro.

