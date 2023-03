Rapid, învinsă de propriul portar: ”Am făcut eu o greşeală foarte mare şi mi-o asum”

Horaţiu Moldovan, portarul echipei Rapid Bucureşti, a gafat decisiv în meciul de sâmbătă, cu Farul, şi formaţia sa a pierdut întâlnirea de la Ovidiu.

„Nu cred că meritam să pierdem această partidă! Am făcut eu o greşeală foarte mare şi mi-o asum, însă mergem în play-off şi trebuie să ne concentrăm. Nu îmi caut alibiuri si scuze, a fost o gafă foarte mare a mea. Imi pare rău că am făcut-o în acest meci şi că am pierdut.

În play-off nu mai contează cu cine jucăm în prima etapă, până la urmă o să jucăm cu toate echipele din play-off, vreau să facem o figură foarte bună şi să ne îndeplinim obiectivul, adică să ne calificăm în cupele europene”, a declarat Horaţiu Moldovan.

Echipa Farul Constanţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Rapid Bucureşti, în ultima etapă a sezonului regular.

