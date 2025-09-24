Mercenarul Horațiu Potra a fost reținut în Dubai SURSE

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 15:04
4356 citiri
Mercenarul Horațiu Potra a fost reținut în Dubai SURSE
Horațiu Potra FOTO Hepta

Mercenarul apropiat de Călin Georgescu, Horațiu Potra, a fost reținut în Dubai, conform unor surse Antena 3 CNN. El este acuzat de una dintre cele mai grave infracțiuni prevăzute de codul penal: instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Horațiu Potra, fost soldat în Legiunea Străină Franceză, mercenar și contractor cu o vastă rețea de influență în Africa și în lumea arabă, era dat în urmărire internațională. Considerat al doilea cel mai influent român pe continentul african și lider al unei grupări paramilitare puternice, Potra este vizat de acuzații extrem de grave: tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și instigare publică.

De pe 28 februarie 2025, el a fost arestat în lipsă, fiind catalogat drept „periculos și înarmat”. Timp de luni de zile, a fost căutat de poliția română și de serviciile de informații, dar a reușit să scape de sub controlul autorităților până la capturarea sa din Emiratele Arabe Unite.

Planul lui Potra, descris pe sute de pagini

Rechizitoriul Parchetului General, care însumează 327 de pagini, detaliază pas cu pas planul pus la cale de Potra. Ancheta a durat nouă luni, perioadă în care s-au efectuat zeci de percheziții, interceptări, expertize și sute de audieri. Potra ar fi organizat, alături de alți complici, o acțiune violentă menită să destabilizeze ordinea constituțională din România.

Potrivit anchetatorilor, pe 7 decembrie 2024, la Ciolpani, Potra s-a întâlnit conspirativ cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu pentru a stabili detaliile unui plan violent, ce urma să fie pus în practică chiar a doua zi. În realitate, autoritățile au intervenit imediat: pe 8 decembrie Potra a fost ridicat, iar pe 9 decembrie s-au făcut 12 percheziții la locuințele sale și ale apropiaților.

Descoperiri șocante la percheziții

În urma descinderilor, anchetatorii au găsit peste 1,5 milioane de dolari, 40 de lingouri de aur și un pistol nefuncțional. Pe 10 decembrie, Potra a fost plasat sub control judiciar, dar doar trei zile mai târziu a rămas liber, fără restricții. Totuși, autoritățile au instituit un amplu dispozitiv de supraveghere: interceptări telefonice, monitorizare GPS, filaje și înregistrări audio-video, toate confirmate de instanță.

Între 10 decembrie 2024 și 12 ianuarie 2025, Potra a fost urmărit 24 de ore din 24, șapte zile din șapte. Măsurile au fost prelungite până pe 11 martie 2025. În februarie, în timpul unor noi percheziții, autoritățile nu l-au găsit acasă, dar au descoperit un adevărat arsenal.

Deși fusese monitorizat și filat intens, Potra a reușit să dispară din România. Mercenarul a fost dat în urmărire internațională și reținut în cele din urmă la Dubai. Acum, România așteaptă procedurile de extrădare pentru a-l aduce în fața justiției.

Potrivit procurorului general Alex Florenţa, Horațiu Potra făcea demersuri pentru a obţine azil politic în Rusia.

