Călin Georgescu s-a dezis din nou de Horațiu Potra. Avocatul Mircea Petre îl acuză pe mercenar că vrea să îi facă rău politicianului suveranist

Mircea Petre, pretinsul avocat al lui Călin Georgescu, a comentat joi, 27 februarie, la un post de televiziune, declarațiile lui Horațiu Potra, care a confirmat că l-a contactat pe Frank Timiș acum patru ani pentru a solicita fonduri pentru campania lui Georgescu.

Petre a afirmat că "nu s-a întâmplat niciodată" o situație în care Georgescu "să ceară cuiva vreo sumă de bani". De asemenea, avocatul a sugerat că Potra ar putea avea motive să mintă pentru a-i dăuna lui Georgescu: "Se poate și existe și acest scenariu de a-i face rău sau bine", a spus acesta la Antena 3 CNN.

"În primul rând să aveți în vedere că am o rezervă în tot ce se afirmă despre domnul președinte de către Potra, de terți, sau de alte persoane. Din câte îl cunosc eu pe domnul președinte e în tip care nu face așa ceva, nici nu își dorește acest lucru și sub aceste considerente nu cred că am putea pune în discuție. Dacă cineva acuma discută de persoana dumneavoastră și eu cer în numele dumneavoastră niște sume de bani nu înseamnă că aveți o implicare cu mine sau aveți o înțelegere cu mine. Cu siguranță vă pot spune că domnul președinte nu a împuternicit niciodată să facă aceste lucruri", a afirmat Mircea Petre.

La întrebare dacă Georgescu i-a menționat vreodată despre milioanele la care se referea Potra, avocatul a răspuns: "Nu mi-a spus, nu a fost nevoie să nege nimic, pentru că din ceea ce îl cunoaștem personal, nu s-a întâmplat niciodată să ceară cuiva vreo sumă de bani. Niciodată nu a făcut acest lucru".

Mircea Petre susține că nu știa nimic nici despre faptul că Horațiu Potra i-ar fi închiriat o mașină de lux lui Călin Georgescu.

"Cu drag aș vrea să dezvolt mai mult. Nu am în primul rând mandat. Nu cunosc aceste aspecte. Dacă vreți, discutăm de învinuire pe care mi-au fost aduse ieri de dosarele de ieri. Mai mult de atâta nu pot să știu și nu cunosc aceste aspecte. Din ceea ce îl cunosc personal pe domnul președinte, cu siguranță nu a făcut aceste lucruri".

Avocatul a fost întrebat și dacă mercenarul Potra ar avea un interes să mintă pentru a-i face rău lui Călin Georgescu. El a răspuns că "există posibilitatea pe orice fel de scenariu".

"Nu pot să vorbesc în numele domnului Potra pentru că nu îl cunosc încă, nu reprezintă nicio cauză și la acel moment nu știam aceste aspecte. Se poate și existe și acest scenariu de a-i face rău sau bine.

În spațiul public, atât informațiile care circulă, sunt posibile orice fel de variante și orice fel de scenariu. E la latitudinea domnului Potra ce va face în continuare", a mai declarat avocatul.

Între timp, Călin Georgescu s-a dezis de avocatul Mircea Petre printr-un comunicat în care a spus că "singura echipă de avocați care îl reprezintă pe domnul Călin Georgescu în spețele penale este echipa casei de avocatură 'Sinescu & Nazat'. Doar dumnealor sunt în măsură să discute în mod oficial despre poziția domnului Georgescu și despre acțiunile legale. Orice detaliu și demers legal va fi comunicat exclusiv de casa de avocatură menționată."

