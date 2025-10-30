Ce spune avocata lui Horaţiu Potra despre implicarea Rusiei în blocarea extrădării mercenarului. "Confirm cu toată sinceritatea"

Christiana Mondea, avocata lui Horaţiu Potra şi a fiului şi nepotului acestuia, neagă orice implicare a Rusiei în extrădarea familiei Potra, precum şi faptul că aceştia ar avea „avocaţi ruşi”. Declaraţia acesteia, apărător al celor trei membri ai familiei Potra alături de avocatul Şerban Moga, a fost făcută la o zi după ce „The Guardian” a relatat că persoane de origine rusă apropiate de Kremlin încearcau în ultimul moment să oprească extrădarea lui Horaţiu Potra din Dubai.

„Pot să vă confirm cu toată sinceritatea posibilă că nu există nicio implicare a Rusiei în povestea asta cu Dubai, România, extrădare, dosar penal. Suntem doar eu şi colegul meu Moga”, afirmă Mondea.

Avocata care îi va reprezenta în instanţă, alături de colegul său Şerban Moga, pe mercenarul Horaţiu Potra, pe fiul şi pe nepotul acestuia a fost întrebată, joi, la Digi 24, despre posibila implicare a Rusiei şi a unor „avocaţi ruşi” în extrădarea acestora, informaţie apărută cu o zi în urmă, în The Guardian.

„Pot să vă confirm cu toată sinceritatea posibilă că nu există nicio implicare a Rusiei în povestea asta cu Dubai, România, extrădare, dosar penal. Suntem doar eu şi colegul meu Moga, atât, care îi reprezentăm”, a răspuns Mondea.

Întrebată de ce a fost Horaţiu Potra fugar atâta timp şi de ce a hotărât să vină în România bia acum, după ce a fost prins de autorităţile arabe, Mondea a răspuns că cei trei suspecţi „erau deja în Dubai la momentul la care a fost emis mandatul de arestare în România” şi că „nici măcar în ceea ce priveşte măsura luării arestului ei nu au fost citaţi corespunzător”.

Ads

„Este foarte important că toţi trei se aflau deja în Dubai când a fost emis mandatul, au fost nişte proceduri de citare, termenul de citare care le-a fost dat să se prezinte în faţa instanţelor de la Bucureşti a fost de o zi, în condiţiile în care comunicarea s-a făcut în românia, la domiciliu, iar ei se aflau în altă ţară, iar autorităţile române nu au încercat să îl găsească”, a afirmat Mondea.

La remarca jurnalistului că în toată această perioadă ei nu au încercat să vină în ţară, avocata a spus că „există un motiv întemeiat” pentru care nu au putut face acest lucru, dar pe care nu-l poate dezvălui acum, ci la o dată ulterioară, în instanţă.

„Singurul lucru pe care nu pot să vi-l spun este motivul pentru care în această perioadă nu au reuşit să vină mai devreme, dar vă promit că este un motiv întemeiat şi în faţa instanţelor îl vom arăta. Fiind o procedură nepublică, secretă în acest moment, n-aş putea să dau această informaţie, dar va ieşi la iveală”, a afirmat avocata.

Ads

Cu o zi în urmă, „The Guardian” a relatat că persoane de origine rusă apropiate de Kremlin încearcă în ultimul moment să oprească extrădarea lui Potra din Dubai. Potrivit publicaţiei, efortul de a bloca extrădarea sa este coordonat de Igor Spivak, şeful Societăţii Ruse pentru Orientul Mijlociu — un grup cu legături strânse cu Ministerul de Externe al Rusiei — şi de Igor Kalinin, un intermediar rus născut în Republica Moldova, care a fugit la Moscova şi recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forţele ruse.

„În prezent, încercăm să oprim extrădarea lui Potra”, a declarat Spivak într-un interviu telefonic luni. „Avem multă experienţă, iar mulţi oameni lucrează pentru eliberarea lui”, a adăugat acesta, menţionând că a angajat „un grup de avocaţi ai noştri, foarte respectaţi”, în Emiratele Arabe Unite, care lucrează la obţinerea eliberării lui Potra şi că intenţionează să călătorească personal la Dubai.

Nivelul implicării directe a Moscovei în această afacere rămâne neclar. O sursă cu cunoştinţe directe despre situaţie a declarat că autorităţile ruse au „dat undă verde” lui Spivak şi Kalinin să intervină în încercarea de a obţine eliberarea lui Potra, notează The Guardian.

Ads

Celălalt apărător al lui Horaţiu Potra, avocatul Şerban Moga, a afirmat că au fost discuţii la nivelul procuraturii din Dubai pentru ca clientul său să vină de bună voie în România pentru a participa la proces.

Avocatul a precizat că este o chestiune de câteva zile sau de câteva săptămâni până când Potra - pe al cărui nume a fost emis un mandat de arestare în lipsă - va reveni în România.

Avocatul a explicat poziția clientului

Avocatul lui Horațiu Potra, Șerban Moga, a oferit joi, 30 octombrie, primele detalii despre situația clientului său, aflat în Dubai, și despre intenția acestuia de a reveni voluntar în România.

Potra, care deține o locuință și afaceri în Emiratele Arabe Unite, a discutat cu autoritățile locale și a luat decizia de a se întoarce în țară.

„Astăzi a discutat la nivelul procuraturii și a luat decizia oficială de a se întoarce. Mai multe detalii nu am libertatea să vă spun cu privire la discuțiile care au avut loc acolo, decât că a luat această decizie”, a declarat avocatul la Antena 3 CNN.

Ads

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a afirmat că, dacă se confirmă informaţia transmisă de avocaţi, potrivit căreia Horaţiu Potra nu formulează opoziţie la extrădare şi este de acord să fie predat în autorităţilor române, atunci procedurile în privinţa duratei se reduc. Marinescu a adăugat că, dacă se decide trimiterea în România, atunci poliţiştii merg în Dubai şi îl aduc în ţară.

Autorităţile române au emis, în urmă cu câteva luni, pe numele lui Horaţiu Potra un mandat de arestare preventivă în lipsă într-un dosar în care este acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică.

Potra a fost trimis în judecată, alături de fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, şi de alţi 20 de inculpaţi, acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

Mercenarul Horaţiu Potra a fost reţinut în 24 septembrie, în Dubai.

La sfârşitul lunii februarie, pe numele său, al fiului său şi al unei rude au fost emise mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

Ministerul Justiţiei a anunţat, la finalul lunii septembrie, că autorităţile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a lui Horaţiu Potra şi a altor două persoane.

Persoanele se află în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare.

Ads