Autoritățile din Emirate au confirmat arestarea lui Horațiu Potra la cererea României. Ministerul Justiției explică de ce nu pot fi publicate detalii

Autor: Aniela Manolea
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 16:39
537 citiri
Autoritățile din Emirate au confirmat arestarea lui Horațiu Potra la cererea României. Ministerul Justiției explică de ce nu pot fi publicate detalii
Arestarea lui Horațiu Potra pentru extrădarea în România, confirmată de Emirate FOTO Hepta

Ministerul Justiţiei a anunțat luni, 28 septembrie, că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a lui Horațiu Potra și a altor două persoane. Oficialii români au discutat prin intermediul unei videoconferințe cu omologii din Emirate despre parcurgerea procedurilor judiciare de extrădare în cazul mercenarului Horațiu Potra, acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

„Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite. În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare”, arată Ministerul Justiției într-un comunicat oficial.

Potrivit Ministerului Justiției, în acest mod, a fost confirmat succesul înregistrat de Ministerul Justiției, în cooperare cu celelalte autorități române implicate în a obține punerea în executare a mandatului de arestare, în cadrul procedurilor de cooperare judiciară, cu privire la cele 3 persoane.

„Precizăm că informații detaliate cu privire la aceste proceduri nu au putut și nu pot fi comunicate, pentru a nu aduce atingere obiectivului final, respectiv extrădarea celor 3 cetățeni români”, se mai arată în comunicat.

„De asemenea, în cadrul videoconferinței, s-au purtat discuții despre continuarea negocierilor pentru viitoarele tratate privind asistența judiciară internațională în materie penală și extrădarea”, mai anunță ministerul.

Horațiu Potra, reținut în Dubai

Mercenarul Horațiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a fost reținut în 24 septembrie, în Dubai.

La sfârșitul lunii februarie, pe numele său, al fiului său și al unei rude au fost emise mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, explica atunci că Potra poate fi adus în țară în baza unor înțelegeri bilaterale, având în vedere că între România și Emiratele Arabe Unite nu există tratat de extrădare.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, declara despre extrădarea lui Horațiu Potra că, în momentul de față, nu există un tratat de cooperare judiciară între România și Emiratele Unite, dar autoritățile române fac absolut tot ce depinde de ele ca această procedură să se desfășoare cât mai repede.

Ce se întâmplă cu Horațiu Potra în lipsa unui tratat juridic între România și Emiratele Arabe Unite. Explicațiile ministrului Justiției
Ce se întâmplă cu Horațiu Potra în lipsa unui tratat juridic între România și Emiratele Arabe Unite. Explicațiile ministrului Justiției
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat joi, 25 septembrie, ce urmează după reținerea lui Horațiu Potra în Dubai alături de fiul său și o altă rudă. Acuzat de tentativă la...
Revoluția tehnologică pregătită de arabi. Ce a discutat președintele Emiratelor cu delegația SUA
Revoluția tehnologică pregătită de arabi. Ce a discutat președintele Emiratelor cu delegația SUA
Președintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed Al Nahyan, care e și emirul din Abu Dhabi, a avut sâmbătă, la Abu Dhabi, o întâlnire cu directorul general al OpenAI, Sam...
#Horatiu Potra, #ministerul justitiei, #extradare, #Emiratele Arabe Unite , #Stiri Horatiu Potra
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali, intalnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: "Hai, ma, ce faci? Arunca!". Decizie total surprinzatoare
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Emma Raducanu a vorbit despre originile sale si publicul a ramas "socat". Ce scriu americanii

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Zelenski cere închiderea Mării Baltice pentru Rusia din cauza incursiunilor cu drone. "Folosesc petroliere pentru a le lansa"
  2. Viața bate filmul. Un zbor Ryanair a fost deviat după un pasager și-a mâncat pașaportul, iar altul a încercat să și-l distrugă
  3. Românii au luat cu asalt plajele bulgărești, în luna august. Câți bulgari au fost pe litoralul românesc în aceeași lună
  4. Ministerul Apărării vrea 216 tancuri Abrams de ultimă generație. Contractul, estimat la 6,5 miliarde de euro
  5. Casa Albă insistă că Israel și Hamas sunt „foarte aproape” de încheierea conflictului din Fâșia Gaza
  6. Lukașenko, ironii la adresa Poloniei. "Lăsați-i să încerce, lăsați-i să tragă! Vor doborî și elicopterul meu?"
  7. Zelenski, luat peste picior de Orbán după ce a acuzat Ungaria că ar fi trimis drone de recunoaștere în spațiul aerian ucrainean. "Și ce dacă?"
  8. Autoritățile din Emirate au confirmat arestarea lui Horațiu Potra la cererea României. Ministerul Justiției explică de ce nu pot fi publicate detalii
  9. Se oprește apa caldă în București. Sute de blocuri afectate, din cauza lucrărilor de reparații și modernizare
  10. O femeie a murit, iar alta a fost grav rănită, după ce au fost lovite de un tractor, în Neamț. La volanul utilajului se afla un băiat de 14 ani