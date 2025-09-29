Autoritățile din Emirate au confirmat arestarea lui Horațiu Potra la cererea României. Ministerul Justiției explică de ce nu pot fi publicate detalii

Ministerul Justiţiei a anunțat luni, 28 septembrie, că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a lui Horațiu Potra și a altor două persoane. Oficialii români au discutat prin intermediul unei videoconferințe cu omologii din Emirate despre parcurgerea procedurilor judiciare de extrădare în cazul mercenarului Horațiu Potra, acuzat de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

„Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite. În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare”, arată Ministerul Justiției într-un comunicat oficial.

Potrivit Ministerului Justiției, în acest mod, a fost confirmat succesul înregistrat de Ministerul Justiției, în cooperare cu celelalte autorități române implicate în a obține punerea în executare a mandatului de arestare, în cadrul procedurilor de cooperare judiciară, cu privire la cele 3 persoane.

„Precizăm că informații detaliate cu privire la aceste proceduri nu au putut și nu pot fi comunicate, pentru a nu aduce atingere obiectivului final, respectiv extrădarea celor 3 cetățeni români”, se mai arată în comunicat.

„De asemenea, în cadrul videoconferinței, s-au purtat discuții despre continuarea negocierilor pentru viitoarele tratate privind asistența judiciară internațională în materie penală și extrădarea”, mai anunță ministerul.

Horațiu Potra, reținut în Dubai

Mercenarul Horațiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, a fost reținut în 24 septembrie, în Dubai.

La sfârșitul lunii februarie, pe numele său, al fiului său și al unei rude au fost emise mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, explica atunci că Potra poate fi adus în țară în baza unor înțelegeri bilaterale, având în vedere că între România și Emiratele Arabe Unite nu există tratat de extrădare.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, declara despre extrădarea lui Horațiu Potra că, în momentul de față, nu există un tratat de cooperare judiciară între România și Emiratele Unite, dar autoritățile române fac absolut tot ce depinde de ele ca această procedură să se desfășoare cât mai repede.

