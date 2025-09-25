Ce se întâmplă cu Horațiu Potra în lipsa unui tratat juridic între România și Emiratele Arabe Unite. Explicațiile ministrului Justiției

Autor: Aniela Manolea
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 12:28
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat joi, 25 septembrie, ce urmează după reținerea lui Horațiu Potra în Dubai alături de fiul său și o altă rudă. Acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, Potra ar putea fi extrădat abia după o înțelegere dintre autoritățile de la București și din Emirate, în absența unui tratat de cooperare judiciară între cele două țări.

„Așteptăm o confirmare oficială din partea autorităților din Emiratele Arabe Unite cu privire la măsurile care s-au dispus pentru a se parcurge în continuare procedura de extrădare a acestor persoane în România”, a declarat ministrul Justiției, Radu Marinescu.

Procedura de extrădare poate începe doar după ce statul român primește o notificare oficială cu privire la reținerea lui Potra și a fiului său, pe baza mandatelor de arestare internaționale.

„Sunt procedurile propriu-zise de extrădare, care presupun prezentarea persoanelor reținute la un judecător, la o instanță de judecată care se va pronunța cu privire la solicitarea României de extrădare. Astfel de proceduri presupun și posibilitatea persoanei vizate de a formula apărări sau căi de atac după specificul procedural al fiecărei țări. La capătul acestei proceduri se va stabili dacă persoana va fi trimisă în România. Persoanele vor fi trimise în România pentru a face obiectul procedurilor judiciare”, a mai spus ministrul Radu Marinescu la Digi24.

Ministrul Justiției nu a comentat asupra declarațiilor procurorului general, Alex Florența, despre o posibilă tentativă a lui Horațiu Potra de a obține azil în Rusia.

Horațiu Potra a fost reținut în Dubai
