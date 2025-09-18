Cum au fost aduse în țară armele pe care Horațiu Potra le-ar fi folosit după anularea alegerilor

Cum ar fi putut ajunge în România arsenalul de arme al lui Horațiu Potra FOTO captură video Facebook/Horațiu Potra

Armele din arsenalul găsit de poliție la domiciliul lui Horațiu Potra ar fi putut fi introduse în țară chiar prin firma care transporta mercenarii români în Congo, arată procurorii care îl acuză pe Potra de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane.

Unul dintre martorii din dosar, cu identitate protejată, menționat în documente ca „Miron Lucian”, a dezvăluit o cale posibilă prin care Horațiu Potra a adus în țară arsenalul de pistoale-mitralieră, pistoale automate și semi-automate, lansatoare de grenade și muniție, descoperit la domiciliul său în urma perchezițiilor din decembrie 2024.

„Conform propriilor susțineri, principala sa activitate în Congo era aceea de a instrui soldații congolezi în legătură cu utilizarea armelor de foc, precum AK 47, a armelor cu lunete, a grenadelor de mână și a aruncătoarelor de grenade, toate aceste arme fiind folosite în activitatea de luptă din Congo. Acesta a mai precizat că a interacționat de mai multe ori cu Horațiu Potra în Congo și consideră că acesta ar fi putut plăti diverse persoane pentru a participa la diferite proteste organizate în România”, se arată în dosarul în care sunt inculpați Horațiu Potra și Călin Georgescu.

Teoria bazată pe spusele martorului implică compania Fly Lili, care transporta mercenarii lui Potra în Congo.

„În ceea ce privește deplasarea din Congo către România, martorul a precizat că transportul se efectua prin intermediul unei companii private, Fly Lili, iar la plecarea de pe aeroportul din Congo nu era efectuat niciun control de securitate asupra contractorilor și bagajelor acestora, singura condiție impusă fiind aceea de greutatea bagajului, motiv pentru care puteau fi introduse orice fel de bunuri în bagajele contractorilor”, se arată în rechizitoriu.

Chiar armele folosite de mercenarii români în Congo ar fi putut ajunge în România, la locuința lui Horațiu Potra.

„Martorul a mai declarat că armele pe care ei le foloseau în Congo puteau fi similare cu cele ridicate cu ocazia perchezițiilor efectuate la Horațiu Potra și că în momentul în care a început să lucreze ca și contractor pentru Horațiu Potra, martorul a fost introdus într-un grup de WhatsApp denumit DRC, în care se postau informații de interes general în legătură cu activitățile desfășurate acolo”, arată procurorii.

Jurgen Faff, proprietarul companiei Fly Lili, se află în prezent în control judiciar, pentru neplata unor datorii către ANAF, iar inspectorii antifraudă au pus sechestru pe una dintre aeronavele AIRBUS A319 deținute de transportator.

