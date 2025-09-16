Proprietarul companiei aeriene care ducea mercenarii lui Horațiu Potra în Congo, sub control judiciar. Sechestru pe aeronava AIRBUS A319

Autor: Aniela Manolea
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 16:26
1055 citiri
Proprietarul companiei aeriene care ducea mercenarii lui Horațiu Potra în Congo, sub control judiciar. Sechestru pe aeronava AIRBUS A319
Mercenarii lui Potra veniți din Congo / FOTO: Radio10Rwanda, X, captură

Omul de afaceri Jurgen Faff, proprietarul companiei aeriene care a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost plasat sub control judiciar marți, 16 septembrie, pentru o perioadă de 60 de zile. Mai mult, o aeronavă deținută de compania FlyLili, de tip AIRBUS A319-112, a fost pusă sub sechestru.

Alături de Jurgen Faff, aceeași decizie de control judiciar timp de două luni a fost luată și în cazul unui alt administrator din cadrul companiei aeriene.

De asemenea, procurorii au pus sechestru pe o aeronavă de tip AIRBUS A319-112, aflată în proprietatea FlyLili.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a anunțat marți că a extins acțiunea penală față de doi inculpați pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Conform unor oficiali ai parchetului, este vorba de Jurgen Faff și partenerul său de afaceri.

„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 20.02.2024 - 25.06.2025, în calitate de persoane cu putere decizională în cadrul unei societăți al cărei obiect principal de activitate constă în transporturi aeriene de pasageri, fiind administratori, în mod repetat, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, au reținut și nu au plătit în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege obligațiile cu reținere la sursă de plată către bugetul de stat, reprezentând impozit pe veniturile din salarii, contribuția de asigurări sociale reținută de la asigurați și contribuția pentru asigurări de sănătate reținută de la asigurați, prejudiciind astfel bugetul general consolidat al statului cu suma de 12.342.954 lei, prejudiciul fiind reparat printr-o plată parțială”, susțin procurorii într-un comunicat de presă.

Față de cei doi inculpați a fost luată măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, aceștia având, printre altele, interdicția de a părăsi România.

De asemenea, a fost pus sechestru pe o aeronavă tip AIRBUS A319-112, proprietatea companiei, până la concurența sumei de 11.691.455 lei în vederea garantării reparării prejudiciului și până la concurența sumei de 900.000 lei în vederea garantării executării pedepsei amenzii penale.

În aceeași zi, Călin Georgescu a fost trimis în judecată alături de Horațiu Potra, pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată
Judecătoarea pe care Călin Georgescu ar fi vrut să o pună ministră a Justiției, reacție după ce fostul candidat a fost trimis în judecată: „De asta rămân în profesie”
17:16 - Judecătoarea pe care Călin Georgescu ar fi vrut să o pună ministră a Justiției, reacție după ce fostul candidat a fost trimis în judecată: „De asta rămân în profesie”
Judecătoarea Adriana Stoicescu, fost președinte al Tribunalului Timiș, ar fi fost abordată de către Călin Georgescu pentru a ocupa funcția de ministru al Justiției, în eventualitatea...
Proprietarul companiei aeriene care ducea mercenarii lui Horațiu Potra în Congo, sub control judiciar. Sechestru pe aeronava AIRBUS A319
16:26 - Proprietarul companiei aeriene care ducea mercenarii lui Horațiu Potra în Congo, sub control judiciar. Sechestru pe aeronava AIRBUS A319
Omul de afaceri Jurgen Faff, proprietarul companiei aeriene care a transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost plasat sub control judiciar marți, 16 septembrie, pentru o perioadă...
Prima reacție din AUR la trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu o are fata lui Vadim Tudor. George Simion se lasă așteptat
15:01 - Prima reacție din AUR la trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu o are fata lui Vadim Tudor. George Simion se lasă așteptat
Prima reacție din AUR, partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu, o are deputata Lidia Vadim Tudor. Într-un mesaj pe pagina partidului, deputata AUR condamnă decizia procurorilor și...
Mercenarii lui Potra așteptau semnalul pentru a acționa de la Călin Georgescu. Cum i-a convocat pe liderii grupului la întâlnirea de la Ciolpani
14:43 - Mercenarii lui Potra așteptau semnalul pentru a acționa de la Călin Georgescu. Cum i-a convocat pe liderii grupului la întâlnirea de la Ciolpani
Călin Georgescu a fost trimis în judecată în dosarul în care este acuzat că ar fi orchestrat, împreună cu Horațiu Potra și un grup de mercenari, planuri de destabilizare a României după...
Echipa care urma să aducă Bucureștiul în haos, în sprijinul lui Georgescu: "grup paramilitar de 21 de persoane" înarmate cu pistoale, cuțite și materiale explozive
14:32 - Echipa care urma să aducă Bucureștiul în haos, în sprijinul lui Georgescu: "grup paramilitar de 21 de persoane" înarmate cu pistoale, cuțite și materiale explozive
Conform rechizitoriului întocmit de procurori de la Parchetul General, Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați că au plănuit să transforme protestele pașnice din 8 decembrie 2024...
Cum era susținut Călin Georgescu de rețeaua lui Horațiu Potra. Procurorii au dovezi că șeful mercenarilor îi plătea chiar și chiria
14:15 - Cum era susținut Călin Georgescu de rețeaua lui Horațiu Potra. Procurorii au dovezi că șeful mercenarilor îi plătea chiar și chiria
Ancheta procurorilor arată cum candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024 a fost susținută printr-o rețea complexă, coordonată de Horațiu Potra, care a oferit...
Nicușor Dan, după dezvăluirile Parchetului. "O dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România și a influențării alegerilor prezidențiale din 2024"
13:30 - Nicușor Dan, după dezvăluirile Parchetului. "O dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România și a influențării alegerilor prezidențiale din 2024"
Președintele României a comentat luni, anunțul făcut de Procurorul General, pe care îl consideră o confirmare a campaniilor de influență derulate de Rusia în România în ultimii ani....
Acțiunile grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au pus în pericol securitatea națională, transmite Parchetul General
13:25 - Acțiunile grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au pus în pericol securitatea națională, transmite Parchetul General
Membrii grupului condus de Călin Georgescu și Horațiu Potra au avut acțiuni care au pus în pericol securitatea națională a României, subliniază comunicatul de presă transmis de Parchetul...
Cum recruta Horațiu Potra mercenari pentru Congo și pentru România: ”Ce vrea să facă domnul Călin, să taie tot cancerul, suntem câțiva băieți...” STENOGRAME
13:21 - Cum recruta Horațiu Potra mercenari pentru Congo și pentru România: ”Ce vrea să facă domnul Călin, să taie tot cancerul, suntem câțiva băieți...” STENOGRAME
Parchetului General i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și Horațiu Potra în același dosar, legat de tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, marți,...
Călin Georgescu este văzut drept „autorul” tentativei de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat la prezidențiale voia „să creeze un climat de teamă generală”
13:21 - Călin Georgescu este văzut drept „autorul” tentativei de lovitură de stat din decembrie. Fostul candidat la prezidențiale voia „să creeze un climat de teamă generală”
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu ar fi fost „creierul” din spatele lui Horațiu Potra și al mercenarilor săi, care au fost prinși în luna decembrie 2024, în urma unui...
Călin Georgescu i-ar fi cerut zeci de milioane de dolari unui celebru om de afaceri, prin intermediul lui Horațiu Potra. Ce ar fi promis în schimb
12:41 - Călin Georgescu i-ar fi cerut zeci de milioane de dolari unui celebru om de afaceri, prin intermediul lui Horațiu Potra. Ce ar fi promis în schimb
Procurorii de la Parchetul General susțin că fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu i-ar fi cerut o sumă de bani uriașă, de până la 35 de milioane de dolari, unui...
Horațiu Potra cere protecția lui Vladimir Putin. "Există date certe că în acest moment face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținerea de azil"
12:32 - Horațiu Potra cere protecția lui Vladimir Putin. "Există date certe că în acest moment face demersuri în legătură cu autoritățile din Rusia pentru obținerea de azil"
Procurorul general Alex Florența a informat că mercenarul Horațiu Potra face demersuri pentru obținerea azilului în Rusia, deși autoritățile nu îi cunosc locația exactă. Procurorii de la...
Care sunt cele 6 capete de acuzare pentru care este anchetat Călin Georgescu. Trimiterea în judecată vizează doar unul dintre ele
12:02 - Care sunt cele 6 capete de acuzare pentru care este anchetat Călin Georgescu. Trimiterea în judecată vizează doar unul dintre ele
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată marți, 16 septembrie, pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii...
Dezvăluiri despre campania murdară a lui Călin Georgescu, direct de la procurorul general. "Război hibrid, atacuri cibernetice, tentative de destabilizare, dezinformare"
11:43 - Dezvăluiri despre campania murdară a lui Călin Georgescu, direct de la procurorul general. "Război hibrid, atacuri cibernetice, tentative de destabilizare, dezinformare"
Procurorul general al României, Alex Florența, a declarat, marți, 16 septembrie 2025, că România a fost ținta unor campanii ample de război hibrid, în contextul alegerilor de pe parcursul...
Călin Georgescu „riscă 10 ani de pușcărie”, spune un fost consilier pentru doi dintre președinții României. Pentru ce va fi judecat politicianul extremist
11:28 - Călin Georgescu „riscă 10 ani de pușcărie”, spune un fost consilier pentru doi dintre președinții României. Pentru ce va fi judecat politicianul extremist
Călin Georgescu a fost trimis în judecată sub acuzația de „tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale”, printre alte fapte. Alături de fostul candidat, devenit lider al...
Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra: Sunt acuzați de "tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale"
11:11 - Călin Georgescu, trimis în judecată alături de Horațiu Potra: Sunt acuzați de "tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale"
Procurorii de la Parchetul General au finalizat rechizitoriul într-un dosar deschis la finalul anului 2024 și au decis trimiterea în judecată, pe baza acestui dosar, a 22 de persoane, printre...
#Horatiu Potra, #mercenari romani, #calin georgescu, #Congo, #control judiciar, #Airbus , #Stiri Horatiu Potra
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Mutu "l-a mitraliat" fara mila pe Zenga, dupa ce a auzit ce a spus italianul: "A mancat o paine aici! Are o frustrare"
Digi24.ro
Parintii unui tanar de 18 ani l-au denuntat pentru ca ar fi vrut sa lupte de partea Ucrainei
DigiSport.ro
Gata! Fabrizio Romano a facut anuntul despre Cristi Chivu la Inter

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. N-au scăpat de mâna legii. Polițiștii i-au prins și pe ultimii doi participanți la scandalul cu bâte și topoare din Craiova, în urma căruia un bărbat a murit
  2. Ministrul Apărării visează frumos. Vrea ca viitoarele programe de înzestrare ale armatei române să fie realizate pe plan intern
  3. Ursula von der Leyen, tot mai contestată. Parlamentul European va dezbate și va vota, în octombrie, două moțiuni de cenzură împotriva ei
  4. Chestionar pentru calitatea aerului din Capitală. Bucureștenii au mai puțin de o lună pentru a-l completa
  5. Judecătoarea pe care Călin Georgescu ar fi vrut să o pună ministră a Justiției, reacție după ce fostul candidat a fost trimis în judecată: „De asta rămân în profesie”
  6. Frontiera polono-belarusă rămâne închisă pe termen nedefinit, anunță Varșovia. "Măsura are legătură cu exercițiile ruso-belaruse Zapad 2025"
  7. Două parlamentare cer modificarea proiectului privind plata pensiilor private. Bolnavii de cancer trebuie să-și poată retrage toți banii, într-o tranșă unică
  8. Un bărbat din Galați şi-a bătut cu sălbăticie propriul frate, după o ceartă. Victima a murit la spital, iar agresorul a ajuns în arest preventiv
  9. Călin Georgescu, fostul candidat suveranist la prezidenţiale, are rezidență în România de-abia din anul 2024 SURSE
  10. Proprietarul companiei aeriene care ducea mercenarii lui Horațiu Potra în Congo, sub control judiciar. Sechestru pe aeronava AIRBUS A319