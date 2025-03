Mercenarii lui Potra în Congo, carne de tun din România. "Șoferi de camioane, agenți de securitate și oameni de peste 60 de ani", susține un fost recrut VIDEO

Implicarea mercenarilor lui Horațiu Potra în Republica Congo a fost subiectul analizei mai multor experți internaționali, precum și a unui fost recrut. Acesta a vorbit despre cum mercenarul recruta paznici de supermarket, șoferi de camion și persoane cu vârste de peste 60 de ani. „Totul a fost un circ”, a concluzionat fostul recrut, care a decis să se retragă din colaborarea cu gruparea lui Potra.

Conform The Guardian, o investigație referitoare la utilizarea de către Republica Congo a sute de luptători români a scos la iveală cum o operațiune cu recruți neantrenați s-a transformat într-un „circ”.

În luna ianuarie, după ce asediul de doi ani asupra orașului Goma s-a încheiat cu victoria rebelilor M23 și a trupelor rwandeze, aproape 300 de mercenari albi au fost aliniați și filmați astfel încât întreaga lume să poată vedea la TV înfrângerea lor umilitoare.

„Nu aveți voie să glumiți cu noi”, a strigat Willy Ngoma, purtătorul de cuvânt militar al M23, către un prizonier căruia îi dăduse ordin să se așeze la pământ cu mâinile încrucișate după cap.

Cu o zi înainte, pe 28 ianuarie, miliția M23 și soldații rwandezi au preluat controlul asupra celui mai mare oraș din estul RD Congo. Aceasta a fost o înfrângere semnificativă, nu doar pentru forțele congoleze, ci și pentru europenii în care guvernul își punea speranțele de a proteja Goma, relatează adevarul.ro

Liderii din Congo au avut mereu o tradiție de colaborare cu mercenarii de origine europeană. Aceștia au condus operațiuni împotriva rebelilor în perioada tumultoasă de după obținerea independenței de Belgia în 1960. Fostul dictator Mobutu Sese Seko a angajat, de asemenea, mercenari din fosta Iugoslavie pe măsură ce regimul său se prăbușea în anii '90.

La sfârșitul anului 2022, în contextul prezenței grupului M23 în jurul orașului Goma, guvernul Republicii Democratice Congo a decis să colaboreze cu două firme militare private. Una dintre acestea, Agemira, era compusă din aproximativ 40 de foști membri ai personalului de securitate francez, care au oferit informații și suport logistic armatei congoleze.

Cea mai mare parte a mercenarilor provenea de la o a doua companie condusă de românul Horațiu Potra, un transilvănean și fost legionar francez, recunoscut pentru asigurarea securității politicienilor și a siturilor miniere din Africa. La vârful activității lor, echipa lui Potra din Republica Democrată Congo, formată în principal din români, număra aproximativ 1.000 de membri. În cercurile de securitate, aceștia erau denumiți „Romeos”.

#BREAKING : Up to 288 #European mercenaries, mostly #Romanians , who had been fighting alongside the Congolese army, have arrived in #Rwanda after surrendering following #M23 ’s capture of #Goma . pic.twitter.com/3la5LIxGvv

Operațiunea a fost marcată de o mare neglijență, afectată de dispute legate de salarii și de lipsa echipamentelor necesare. Potrivit unei investigații realizate de The Guardian, au fost implicați foști membri ai forțelor de securitate, dar și recruți fără experiență, inclusiv paznici de supermarket.

În perioada 27-28 ianuarie, în timp ce forțele militare congoleze și cele aliate din jurul orașului Goma se prăbușeau, românii s-au îndreptat spre principala bază ONU din centrul orașului, abandonând echipamentele și jeep-urile.

„Urmau să fie uciși”, a afirmat un oficial de rang înalt al ONU, care a vorbit sub protecția anonimatului. Luptătorii M23 au ajuns ulterior la baza ONU și le-au oferit românilor un termen de două ore pentru a se preda.

„A fost o criză reală, reală”, a declarat oficialul ONU, menționând că negocierile, care au implicat și președinți, au dus la un acord de evacuare. Această informație a fost confirmată de alte două surse din cadrul ONU.

Ulterior, românii au fost transportați în autobuzele ONU, care aveau geamuri protejate cu plasă metalică. Din cei 1.000 de mercenari inițiali, mai mult de 280 (mulți dintre ei părăsind zona înainte de căderea orașului Goma) au fost duși la granița cu Rwanda și apoi repatriați cu avionul.

Cinci contractori au caracterizat operațiunea ca fiind haotică, cu recruți neantrenați și inadecvați. Doi oficiali occidentali din Goma au estimat că doar aproximativ 30% dintre contractori au avut experiență în Legiunea Străină Franceză.

#DRCongo 🇨🇩: a total of 288 Romanian mercenaries surrendered to #Rwanda following their crossing of the border from #Goma, which is now under #M23 control.

It is estimated that around 800 Romanians are active within the DRC, hired by the government to maintain security. pic.twitter.com/oag0ZPINca