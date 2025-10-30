Ministrul Justiției nu confirmă, dar nici nu infirmă, încercarea rușilor de a bloca extrădarea lui Horațiu Potra. "Nu avem informații potrivit cărora astăzi ar urma să sosească în România"

Ministerul Justiției nu confirmă sosirea lui Horațiu Potra din Dubai în România, precizând că procedura de extrădare ar putea dura câteva luni. Declarația ministrului Radu Marinescu vine în contextul eforturilor Rusiei de a bloca aducerea mercenarului acuzat de complot la o lovitură de stat.

Declarația au fost făcute la Digi24 și vine după ce Igor Pivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, care încearcă să-l ajute pe Horațiu Potra, a spus că încercarea de a opri extrădarea pare să eșueze și că mercenarul ar fi adus azi în țară, potrivit unei investigații The Guardian.

„Noi nu avem informații potrivit cărora astăzi ar urma să sosească Horațiu Potra în România. Informațiile pe care le avem au fost prezentate publicului și acestea sunt că cele trei persoane care sunt căutate de autoritățile din România sunt reținute și urmează a fi prezentate la instanța de judecată pentru a se parcurge etapa procedurală și substanțială a extrădării”, a spus Marinescu.

Marinescu nu confirmă, dar nici nu infirmă încercările rușilor de a bloca extrădarea lui Potra.

„Am observat și eu ceea ce se prezintă într-o anchetă jurnalistică. Nu doresc să să comentez. Ceea ce pot să vă spun, însă, este că până în momentul de față avem o foarte bună cooperare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Am prezentat toate aspectele de fond și de formă care privesc solicitarea noastră de extrădare. Noi suntem conștienți de faptul că se parcurge o procedură, pentru că aceasta este specifică extrădării, și așteptăm să vedem ce vor hotărî autoritățile din Emirate”, a adăugat ministrul. „Vă pot spune că au existat mai multe contacte și comunicări și la nivel înalt, și la nivel tehnic. Există și o o acțiune comună pentru a finaliza un tratat, o convenție cu privire la cooperarea judiciară. Avem contacte foarte bune cu autoritățile din Emirate”, a mai spus el.

Ads

Marinescu nu a vrut să comenteze investigația The Guardian, potrivit căreia Rusia încearcă să blocheze extrădarea lui Potra.

„Orice anchetă jurnalistică are sursele ei, are metodele sale, prezintă anumite opinii. Eu nu vreau să le comentez. Nu știu cine sunt acele persoane care, în fine, se bagă în seamă cu tot felul de intervenții pentru sau împotriva lui Potra. Ce pot să vă spun este că noi tratăm cu foarte multă seriozitate această chestiune, că procedura se desfășoară în continuare și în momentul în care vom avea elemente concrete și certe vor fi prezentate publicului”, a spus el.

Marinescu a spus că procedura de extrădare ar putea dura câteva luni.

„Ceea ce ni s-a comunicat este că urmează să se stabilească un termen de către instanța de acolo și când vom avea certitudinea acelui termen vom fi anunțați. De aceea, sub nicio formă nu pot confirma aceste susțineri cu privire la o sosirea astăzi a domnului Potra în România, cu excepția ipotezei în care Emiratele Arabe Unite decid pentru o expulzare și nu extrădare a persoanelor respective. Dar noi nu avem astfel de informații până în momentul de față la Ministerul Justiției. Ni s-a comunicat că această procedură ar putea să dureze câteva luni și în momentul în care se va stabili un termen la instanța de judecată Vom fi și noi informați”, a mai spus Marinescu.

Ads

Potrivit The Guardian, Rusia depune eforturi pentru a opri extrădarea din Dubai a lui Horațiu Potra, acuzat de complot la o lovitură de stat în România. Persoane apropiate de Kremlin încearcă să intervină pentru a-l elibera înainte de a fi trimis în țară. Efortul de a-i bloca extrădarea este condus de Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, o organizație cu legături strânse cu Ministerul de Externe al Rusiei, și de Igor Kalinin, un cetățean moldovean fugit la Moscova, care recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forțele ruse.

Ads