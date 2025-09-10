Ministrul Apărării susține că Horațiu Potra a fost susținut și acoperit de mai multe structuri ale statului român. "Nu puteau oamenii ăia singuri să îi păcălească pe toți"

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că mercenarul Horațiu Potra a beneficiat de suport și acoperire din partea unor structuri importante ale statului român și a anunțat că va folosi toate instrumentele disponibile pentru a stabili cine de la DGIA știa despre implicarea militarilor români în acțiuni sub comanda acestuia în Congo. Moșteanu a precizat că ancheta vizează identificarea eventualelor complicități sau lacune, iar măsurile vor fi consolidate prin proiecte legislative menite să prevină astfel de situații în viitor.

„O să vedem cât de mult, cine a știut și care comandanți de unități, din unitățile cărora au plecat oameni în Congo sau în altă parte au știut. Va dura. Există și dosare penale. Acelea sunt la parchete. Important e dacă au știut și înainte, pentru că aici e întrebarea, dacă au aflat după”, a afirmat Ionuț Moșteanu, întrebat despre subiect, marți seară la Digi24.

Militari români știau că merg sub comanda lui Horațiu Potra, a spus ministrul.

„Da, că merg acolo în timp ce sunt militari. Alții au ieșit din armată și apoi au fost reprimiți sau au ajuns în rezerva voluntară”, declară Moșteanu.

Ministrul Apărării spune că vrea să afle cine știa de aceste lucruri.

„Eu așa zic. Din cât am trăit eu pe Pământul acesta, zic că nu puteau să fie oamenii ăia singuri să îi păcălească pe toți. Am mai spus-o, cred că Potra a avut suport și acoperire de la o parte importantă din statul român. Nu poți să ai arsenal acasă și milioane în podea”, a adăugat el.

Moșteanu vrea să lămurească dosarul Potra

Ionuț Moșteanu nu crede că vreun ministru, indiferent de culoarea politică, ar fi tolerat astfel de fapte, dacă ar fi știut despre militarii români care au mers în Congo sub comanda mercenarului Potra. „Eu nu cred că a știut. Dacă ar fi știut, ar fi oprit, cu siguranță. Orice ministru de orice culoare politică nu ar fi tolerat așa ceva. Spun asta cu mâna pe inimă și cu toată siguranța. Nimeni nu ar fi tolerat asta”, a explicat el.

Ministrul USR a mai precizat că vrea să se uite cu atenție în perioada următoare la acest caz, să se lămurească cu instrumentele pe care le are și apoi să anunțe și opinia publică.

„Eu vreau și o să mă uit atent în perioada următoare, cu instrumentele pe care le are un ministru, să mă lămuresc și să vă lămuresc și pe dumneavoastră, că e important cine, dacă a știut cineva cine a mai știut și cum facem, să propun niște chestiuni ca aceste lucruri să nu se mai întâmple. Așa funcționează lucrurile”, a conchis Moșteanu.

Recent, Ionuț Moșteanu a anunțat că cei de la Direcția Generală de Informații a Armatei (DGIA) care au știut sau au fost implicați în operațiunile prin care militari români au participat ca mercenari la acțiunile din Congo. Ministrul Apărării a declarat, într-un interviu acordat News.ro, că nu poate lăsa așa lucrurile, pentru că în acel episod deosebit de periculos a fost vorba fie de complicitate, fie de incompetență din partea serviciilor secrete românești și nu e plauzibil ca liderul companiei de mercenari, Horațiu Potra, să aibă arsenal și milioane cash în casă fără ca serviciile să știe.

Pe 8 august, judecătorii instanței supreme au înlocuit măsura arestului preventiv cu cea a controlului judiciar în cazul a trei dintre inculpații din dosarul mercenarilor lui Horațiu Potra, acuzați că au încercat să pună la cale acțiuni contra ordinii constituționale. La începutul lunii august, procurorul de caz de la Parchetul ICCJ a audiat 18 inculpați, din care trei în arest preventiv, 11 în arest la domiciliu și patru sub control judiciar.

Potrivit Parchetului ICCJ, infracțiunile de care sunt acuzați așa-numiții mercenari ai lui Horațiu Potra, căutat internațional de mai bine de cinci luni, sunt tentativă la acțiuni contra ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu articole pirotehnice și instigare publică.

